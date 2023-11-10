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Город застраивают безвкусными высотками с апартаментами

Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору

10 ноября 2023, 05:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Город застраивают безвкусными высотками с апартаментами

Петиция с требованием остановить деградацию Новосибирска появилась в сети

Новосибирские архитекторы и общественники констатируют катастрофическую ситуацию в области архитектуры и градостроительства и требуют изменить подход к застройке и сохранению исторических памятников

На платформе петиций Рунета OnlainPetition появилось обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, инициированное группой архитекторов и гражданских активистов Новосибирска, среди которых Анна Наволоцкая, Татьяна Тайченачева, Тарас Туманик и другие.

«Новосибирск, начиная с середины 10-х годов XXI века, встал на путь архитектурной и градостроительной деградации. В последние 5 лет эти тенденции усилились, и процесс принял катастрофический характер. Если сегодня не предпринять совместные усилия, то процессы застоя и омертвления градостроительного и архитектурного облика города станут необратимыми», — говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, строительство в городе идет неграмотно, без учета ритма и масштаба существующей застройки, а строятся в основном «второсортные» объекты. А мэрия не проводит никакой самостоятельной политики в вопросе формирования облика города и структуры жилого фонда.

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Подобное положение дел связано, в том числе, с наличием влиятельного строительного лобби в горсовете Новосибирске и региональном Заксобрании, которое, как утверждают активисты, обслуживает собственные коммерческие интересы. Кроме того, как сказано в петиции, явно прослеживается слияние интересов строительных компаний с интересами сотрудников департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

«У чиновников просто в голове файла „эстетика и красота“ нет. Но они принимают решения, которые затрагивают жизнь всего города, интересы всех горожан. И самое главное, что при этом отсутствует диалог с профессиональным сообществом. Сегодня архитектор сведен до лакея, обслуживающего интересы застройщика, самый главный из которых — поставить как можно больше квадратных метров на меньшей площади. Этот порочный круг нужно разорвать», — заявил корреспонденту Atas.Info один из авторов обращения, сопредседатель регионального штаба «Культурного фронта России» Олег Викторович.

Еще одна проблема Новосибирска — системное уничтожение объектов культурного наследия в городе. В качестве примеров активисты приводят продолжающееся разрушение комплекса Военного города, скандальную историю с кинотеатром «Металлист», снос исторического здания, где жил один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк и другие случаи потерь ценных архитектурных объектов.

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На этом фоне областные чиновники отказывают в проведении необходимых работ по капитальному ремонту жилых домов, признанных памятниками истории и архитектуры, предлагая их жильцам самостоятельно собирать деньги на реконструкцию. Причем речь идет не только о постройках, имеющих региональный охранный статус, такой подход региональное правительство демонстрирует и в отношении знаменитого 100-квартирного дома, признанного объектом культурного наследия федерального значения.

В качестве первоочередной меры авторы петиции предлагают провести ротацию кадров и привлечь к руководству градостроительной политикой города профессионалов, обладающих знаниями в области архитектуры и градостроительства.

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Кроме того, необходимо обновить состав общественных советов при городском департаменте строительства и архитектуры, существенно сократив представительство строительного лобби и внедрить конкурсную практику в проектирование объектов в центральной части Новосибирска.

Госинспекцию по охране объектов культурного наследия предлагают преобразовать в Управление по охране объектов культурного наследия и увеличить штат сотрудников, укомплектовав его профильными специалистами.

Подписать петицию могут все желающие. О реакции властей города и области на открытое обращение активистов пока ничего не известно.

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