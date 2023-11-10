Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору

Подобное положение дел связано, в том числе, с наличием влиятельного строительного лобби в горсовете Новосибирске и региональном Заксобрании, которое, как утверждают активисты, обслуживает собственные коммерческие интересы. Кроме того, как сказано в петиции, явно прослеживается слияние интересов строительных компаний с интересами сотрудников департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.