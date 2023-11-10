Отец из Новосибирска хочет забрать сына у жены-сектантки, верующей в инопланетян

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
История начинается в 2007 году, когда Илья* и Анна* поженились. Женщина занималась воспитанием сына, а Илья зарабатывал деньги. Все казалось идеальным, пока Анна не решила пройти тренинг личностного роста. После этого она начала меняться, перестала спать ночами и стала говорить о Боге. Она перестала поддерживать домашний уют и заявила, что хочет жить отдельно со своим сыном.
Вначале Илья пытался исправить ситуацию, но безуспешно. Он даже снял жене и сыну квартиру поблизости и продолжал навещать их. Однако странное поведение Анны только усиливалось. Она забрала сына из школы и решила, что будет обучать его дома.
Вскоре мужчина не смог найти свою бывшую жену и сына. Дверь в их квартире была заперта, телефоны отключены. Он обратился в полицию, а также привлек волонтеров для поиска. Полиция начала расследование и проверку организации, в которой женщина проходила тренинги.
Оказалось, что эта организация помогала людям в духовном и физическом развитии. Участники утверждают, что могут общаться с внеземными цивилизациями и проводить оздоровительные обследования. Каждый участник вносил сумму за услуги по своему усмотрению.
Вскоре выяснилось, что Анна уехала в Курган. Она обратилась за помощью в местный социальный центр, когда у нее закончились деньги. Вскоре она вернулась в Новосибирск. Сейчас сын находится с отцом, а Анна изолировалась в своей квартире и не выходит на связь. Она даже не явилась на суд по разводу и не проявляет интереса к сыну, пишет КП-Новосибирск.
В результате суд развел супругов. Будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, после которой будет вынесено окончательное решение по определению ребенка одному из родителей.
*имена героев изменены