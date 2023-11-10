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Женщина пропадала вместе с сыном

Отец из Новосибирска хочет забрать сына у жены-сектантки, верующей в инопланетян

10 ноября 2023, 02:56
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО
Женщина пропадала вместе с сыном

Отец из Новосибирска хочет забрать сына у экс-супруги, увлекшейся эзотерикой

Новосибирец борется за сына в суде после того, как его бывшая жена увлеклась эзотерикой, забрала ребенка из школы и уехала в другой город, оборвав все контакты.

История начинается в 2007 году, когда Илья* и Анна* поженились. Женщина занималась воспитанием сына, а Илья зарабатывал деньги. Все казалось идеальным, пока Анна не решила пройти тренинг личностного роста. После этого она начала меняться, перестала спать ночами и стала говорить о Боге. Она перестала поддерживать домашний уют и заявила, что хочет жить отдельно со своим сыном.

Вначале Илья пытался исправить ситуацию, но безуспешно. Он даже снял жене и сыну квартиру поблизости и продолжал навещать их. Однако странное поведение Анны только усиливалось. Она забрала сына из школы и решила, что будет обучать его дома.

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Вскоре мужчина не смог найти свою бывшую жену и сына. Дверь в их квартире была заперта, телефоны отключены. Он обратился в полицию, а также привлек волонтеров для поиска. Полиция начала расследование и проверку организации, в которой женщина проходила тренинги.

Оказалось, что эта организация помогала людям в духовном и физическом развитии. Участники утверждают, что могут общаться с внеземными цивилизациями и проводить оздоровительные обследования. Каждый участник вносил сумму за услуги по своему усмотрению.

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Вскоре выяснилось, что Анна уехала в Курган. Она обратилась за помощью в местный социальный центр, когда у нее закончились деньги. Вскоре она вернулась в Новосибирск. Сейчас сын находится с отцом, а Анна изолировалась в своей квартире и не выходит на связь. Она даже не явилась на суд по разводу и не проявляет интереса к сыну, пишет КП-Новосибирск.

В результате суд развел супругов. Будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, после которой будет вынесено окончательное решение по определению ребенка одному из родителей.

*имена героев изменены

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