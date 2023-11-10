Отец из Новосибирска хочет забрать сына у жены-сектантки, верующей в инопланетян

Вскоре выяснилось, что Анна уехала в Курган. Она обратилась за помощью в местный социальный центр, когда у нее закончились деньги. Вскоре она вернулась в Новосибирск. Сейчас сын находится с отцом, а Анна изолировалась в своей квартире и не выходит на связь. Она даже не явилась на суд по разводу и не проявляет интереса к сыну, пишет КП-Новосибирск.