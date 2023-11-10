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Published Сегодня, 04:02

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Житель Новосибирска расстрелял полицейского в Ленинском районе

Приехали на вызов: в Новосибирске полицейского расстрелял неадекватный квартирант

10 ноября 2023, 04:02
Фото: 1MI

Житель Новосибирска расстрелял полицейского в Ленинском районе

В одной из квартир Ленинского района Новосибирска полицейские столкнулись с нападением со стороны мужчины, который начал стрелять по ним.

В Новосибирске произошло нападение на полицейских. Все случилось во вторник, 7 ноября, в одной из квартир Ленинского района. Полицию вызвала женщина, утверждая, что над ней осуществляется насилие.

Дверь квартиры открыл мужчина, по словам свидетелей, он был пьян. Внезапно он начал кричать и вытащил травматическое оружие, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Было произведено якобы два выстрела, полицейский получил ранение в руку. Его доставили в больницу. Пока что в региональном управлении МВД не предоставили комментарий по этому случаю.

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