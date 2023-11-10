Приехали на вызов: в Новосибирске полицейского расстрелял неадекватный квартирант

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Новосибирске произошло нападение на полицейских. Все случилось во вторник, 7 ноября, в одной из квартир Ленинского района. Полицию вызвала женщина, утверждая, что над ней осуществляется насилие.
Дверь квартиры открыл мужчина, по словам свидетелей, он был пьян. Внезапно он начал кричать и вытащил травматическое оружие, пишет телеграм-канал Mash Siberia.
Было произведено якобы два выстрела, полицейский получил ранение в руку. Его доставили в больницу. Пока что в региональном управлении МВД не предоставили комментарий по этому случаю.