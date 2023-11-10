Убийцу женщины в новогоднюю ночь 1999 года задержали под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло в новогоднюю ночь 1999 года.
Страшное убийство произошло 24 года назад. Утром 1 января 1999 года в поселке Краснозерское был найден труп 47-летней местной жительницы. Она была задушена.
Расследование преступления не дало результатов на тот момент, но спустя более двадцати лет, следователи смогли выйти на след подозреваемого и задержать его.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемому злоумышленнику предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Домогательство до совершения полового акта» и «Убийство».