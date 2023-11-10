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В Новосибирской области задержан убийца женщины в новогоднюю ночь 1999 года

Убийцу женщины в новогоднюю ночь 1999 года задержали под Новосибирском

10 ноября 2023, 08:41
Фото: Артем Шершнев / 1MI

В Новосибирской области задержан убийца женщины в новогоднюю ночь 1999 года

Подозреваемый в убийстве женщины, совершенном 24 года назад, был задержан новосибирскими полицейскими, подробнее сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло в новогоднюю ночь 1999 года.

Страшное убийство произошло 24 года назад. Утром 1 января 1999 года в поселке Краснозерское был найден труп 47-летней местной жительницы. Она была задушена.

Расследование преступления не дало результатов на тот момент, но спустя более двадцати лет, следователи смогли выйти на след подозреваемого и задержать его.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемому злоумышленнику предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Домогательство до совершения полового акта» и «Убийство».

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Убийство#Розыск#Эмилия Губарева#МВД
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