Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро

Активисты просят привлечь Орейро к административной ответственности, указывая на то, что она является гражданкой России и должна соблюдать законодательство и ценности страны. Общественники выразили свое непринятие по поводу ее поддержки секс-меньшинств и размещения фотографий с изображением радуги в социальных сетях.