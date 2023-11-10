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Новосибирцы потребовали лишить актрису Наталью Орейро гражданства РФ

Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро

10 ноября 2023, 03:32
Фото: 1MI

Новосибирцы потребовали лишить актрису Наталью Орейро гражданства РФ

Общественники из «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» обратились в прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием лишить актрису Наталью Орейро гражданства России из-за ее участия в ЛГБТ-параде в Аргентине.

Общественники из Сибирской правозащитной группы «Радетель» в Новосибирске потребовали лишения гражданства России актрисы и певицы Натальи Орейро. Они обратились к Генпрокуратуре и МВД с этим требованием, опасаясь за национальную безопасность страны. Причиной такого решения стало участие знаменитости в ЛГБТ-параде в Аргентине.

Активисты просят привлечь Орейро к административной ответственности, указывая на то, что она является гражданкой России и должна соблюдать законодательство и ценности страны. Общественники выразили свое непринятие по поводу ее поддержки секс-меньшинств и размещения фотографий с изображением радуги в социальных сетях.

Наталья Орейро получила гражданство России в 2021 году. Указ об этом подписал Владимир Путин, сообщает издание «Абзац».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Гражданство#Эмилия Губарева#ЛГБТ#Певица#Паспорт
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