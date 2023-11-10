В ММФ БРИКС+ принимают участие 7 тысяч экспертов из 63 государств

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Площадку форума посетили около 2000 зарубежных делегатов из стран БРИКС и государств Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки. Ключевыми темами дискуссий стали урбанистика, развитие туризма и сферы ИТ, а также вопросы гуманитарного сотрудничества и здравоохранения.
В деловую программу форума вошло сто двадцать мероприятий. На них участники из двух сотен городов мира смогут обменяться опытом, передает rosbalt.ru.
Отметим, что форум проводится уже в пятый раз и стал площадкой, на которой происходит формирование интеллектуальной повестки для международного муниципального сообщества. Схожие тенденции в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию государств БРИКС+. На это обратил внимание глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
В объединение БРИКС хотят войти все больше стран, поэтому в аббревиатуре появился знак «плюс». Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что не менее 25 государств уже выступили с заявлением о вступлении в БРИКС. Шесть стран войдут в объединение уже с 1 января 2024 года. Это Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ и Иран. Таким образом, уже в следующем году объединение будет состоять из 11 стран.
Уточняется, что доля БРИКС в мировом ВВП составляет примерно четвертую часть. После расширения объединение станет еще более влиятельным. В Bloomberg Economics сообщили, что к 2040 году на государства БРИКС будет приходиться порядка 50 процентов промышленного производства в мире.