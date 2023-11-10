В ММФ БРИКС+ принимают участие 7 тысяч экспертов из 63 государств

В объединение БРИКС хотят войти все больше стран, поэтому в аббревиатуре появился знак «плюс». Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что не менее 25 государств уже выступили с заявлением о вступлении в БРИКС. Шесть стран войдут в объединение уже с 1 января 2024 года. Это Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ и Иран. Таким образом, уже в следующем году объединение будет состоять из 11 стран.