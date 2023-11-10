В Новосибирске растут в цене бананы: что происходит?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Бананы в Новосибирске ощутимо подорожали: за килограмм тропического фрукта в сети магазинов «Ярче» просят 140 рублей, аналогичный ценник замечен в фруктово-овощном отделе «Ленты». В «Пятерочке» килограмм бананов обойдется в 160. Еще недавно бананы стоили процентов на 20-25 дешевле.
Этот рост цен предсказывали еще в сентябре. Дело в том, что основная масса поставок бананов в Россию идет морем из Эквадора. Первая причина подорожания очевидна — резкое ослабление курса рубля, которое он, несмотря не некоторое укрепление в последние недели, так и не отыграл. В долларах стоимость бананов осталась прежней, а вот в рублях выросла.
Еще одна проблема — изменения в логистике. С российского рынка ушли несколько крупных судоходных компаний, теперь для доставки используют небольшие суда мелких перевозчиков, что серьезно удорожает процесс.
По прогнозам экспертов, мы еще увидим увеличение цен на всю импортную линейку фруктов, но оно не будет столь значительным.
Весной в профильных комитетах Госдумы обсуждали идею признать бананы социально значимым продуктом, что позволило бы обнулить ввозную пошлину. Инициатива была одобрена, однако так и не получила воплощение в виде законопроекта.