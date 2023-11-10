В Новосибирске растут в цене бананы: что происходит?

Этот рост цен предсказывали еще в сентябре. Дело в том, что основная масса поставок бананов в Россию идет морем из Эквадора. Первая причина подорожания очевидна — резкое ослабление курса рубля, которое он, несмотря не некоторое укрепление в последние недели, так и не отыграл. В долларах стоимость бананов осталась прежней, а вот в рублях выросла.