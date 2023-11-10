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Новосибирец якобы предлагает детям конфеты

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный ворует детей — правда или фейк?

10 ноября 2023, 09:30
Фото: Midjourney
Новосибирец якобы предлагает детям конфеты

В Новосибирске появились слухи о мужчине с конфетами, ворующего детей

В социальных сетях Новосибирска появилась информация о странном мужчине, который якобы пристает к детям. После этого малыши исчезают бесследно. Ряд сибиряков уже распространяют информацию среди близких. Так ли это, разбираемся подробнее.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

По словам сибиряков, мужчина якобы ловит детей на сладкое. Также он играет на любви к животным.

«На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладить собаку, при этом воруя их. ВЗРОСЛЫЕ! Провожайте своих детей в школы и сады и забирайте обратно. Одного маленького мальчика уже украли», — написала Юлия Гизатуллина в паблике «Моя Первомайка» социальной сети «Вконтакте».

Однако в силовых ведомствах не слышали о подобном и считают это фейком. «Подобной информации к нам не поступало. Ничего о таком происшествии не слышали», — рассказали Atas.Info в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Откуда появилась информация о странном мужчине, пока неизвестно. В соцсетях часто дезинформируют жителей Новосибирска, пугая «маньяками» и другими нарушителями закона. Недавно появились слухи, что «маньяком» пугают студенток НГПУ — якобы там бродит неизвестный мужчина и пугает молодежь.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

Страшный маньяк завелся в районе педуниверситета в Новосибирске — правда или фейк?
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#Общество#Город#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Похищение#СК#МВД#Александр Ляхов#Фейк
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