В Первомайском районе Новосибирска неизвестный ворует детей — правда или фейк?

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
По словам сибиряков, мужчина якобы ловит детей на сладкое. Также он играет на любви к животным.
«На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладить собаку, при этом воруя их. ВЗРОСЛЫЕ! Провожайте своих детей в школы и сады и забирайте обратно. Одного маленького мальчика уже украли», — написала Юлия Гизатуллина в паблике «Моя Первомайка» социальной сети «Вконтакте».
Однако в силовых ведомствах не слышали о подобном и считают это фейком. «Подобной информации к нам не поступало. Ничего о таком происшествии не слышали», — рассказали Atas.Info в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Откуда появилась информация о странном мужчине, пока неизвестно. В соцсетях часто дезинформируют жителей Новосибирска, пугая «маньяками» и другими нарушителями закона. Недавно появились слухи, что «маньяком» пугают студенток НГПУ — якобы там бродит неизвестный мужчина и пугает молодежь.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.