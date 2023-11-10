Жила с зеком: что известно о тайной пропаже 30-летней сибирячки в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Новосибирске пропала 30-летняя Аксиния Шемякина. Девушка исчезла после работы 30 октября и до сих пор не выходит на связь. Она жила с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы, о чем рассказал Сиб.фм ее бывший муж. Известно, что с ее сожителем они часто конфликтовали, а летом их скандал даже попал на камеры, где мужчина накинулся на нее у подъезда.
Бывший муж Аксинии узнал о ее пропаже только 9 ноября, когда в социальных сетях появились объявления о ее розыске. Они не общались уже два года, и он не может связаться с бывшей тещей, чтобы узнать о судьбе сына.
Описание Аксинии: 30 лет, рост 152 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения она была одета в длинную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном и ярко-бирюзовые сапоги.