Жила с зеком: что известно о тайной пропаже 30-летней сибирячки в Новосибирске

В Новосибирске пропала 30-летняя Аксиния Шемякина. Девушка исчезла после работы 30 октября и до сих пор не выходит на связь. Она жила с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы, о чем рассказал Сиб.фм ее бывший муж. Известно, что с ее сожителем они часто конфликтовали, а летом их скандал даже попал на камеры, где мужчина накинулся на нее у подъезда.