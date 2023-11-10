atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Названы подробности пропажи 30-летней женщины из Новосибирска

Жила с зеком: что известно о тайной пропаже 30-летней сибирячки в Новосибирске

10 ноября 2023, 09:26
Фото: ЛизаАлерт

Названы подробности пропажи 30-летней женщины из Новосибирска

В Новосибирске разыскивают 30-летнюю Аксинию Шемякину, которая пропала после работы: известно, что она встречалась с парнем-уголовником и у них часто возникали конфликты.

В Новосибирске пропала 30-летняя Аксиния Шемякина. Девушка исчезла после работы 30 октября и до сих пор не выходит на связь. Она жила с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы, о чем рассказал Сиб.фм ее бывший муж. Известно, что с ее сожителем они часто конфликтовали, а летом их скандал даже попал на камеры, где мужчина накинулся на нее у подъезда.

Бывший муж Аксинии узнал о ее пропаже только 9 ноября, когда в социальных сетях появились объявления о ее розыске. Они не общались уже два года, и он не может связаться с бывшей тещей, чтобы узнать о судьбе сына.

Описание Аксинии: 30 лет, рост 152 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения она была одета в длинную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном и ярко-бирюзовые сапоги.

Сибирячка загадочно исчезла в Новосибирске — ее видели 30 октября в бирюзовых сапогах
Узнать подробнее
Читайте также:
Вынес тело в парк: что известно о расследовании дела об убийстве сибирячкиМодель из Новосибирска и участницу Miss Maxim «убили» на съемках сериалаПоиски убитой полицейскими 14-летней Наташи Матюхиной прекращены под Новосибирском
#Общество#Новосибирск#Пропажа#Розыск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
7 ноября, 02:36
О переломном моменте в зоне СВО заявил комбат «Веги» из Новосибирска Панферов
Сегодня, 01:40
Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди
Сегодня, 04:18
Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору
Сегодня, 05:33
Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро
Сегодня, 03:32
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
Сегодня, 07:46