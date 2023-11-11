Благоустройство пяти улиц после замены труб отложили на весну 2024 года

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Новосибирске на пять улицах, после проведения работ по замене труб, отложили благоустройство до весны 2024 года. Об этом сообщили представители Сибирской генерирующей компании.
Однако на шести других участках будет выполнено благоустройство в зимнем варианте до конца ноября текущего года, как подчеркнули в организации. Речь идет об улицах Связистов, Комбинатская, Автогенная, Выборная (два участка) и Ленинградская.
После завершения раскопок в Новосибирске уже полностью благоустроены 14 объектов. В ближайшее время семь улиц — Петропавловская, Революция, Широкая, Связистов, Петухова, Бориса Богаткова и Александра Невского — будут приведены в нормативное состояние.