Компании из КНР вложат деньги в развитие транспорта и туризма в Сахалинской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:36
Предприниматели из Китая озвучили готовность вкладывать средства в проекты по локализации сервисов для авиации, производство беспилотных летательных аппаратов и организацию туристических поездок на Сахалин. Глава островного региона подчеркнул: услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием самолетов, особенно актуальны для российской авиации на фоне масштабных внешних санкций. Интерес к этому проявила компания «Сиань шуньцзе кэцзи».
«Локализация сервисов на Сахалине — это новый уровень сотрудничества с китайскими партнерами. На базе авиакомпании „Аврора“ создана единая дальневосточная авиакомпания, располагающая большим парком техники. В перспективе рассматриваем возможность обслуживать на Сахалине самолеты и других крупных российских авиакомпаний. Мы уверены, что в сотрудничестве с китайским бизнесом появится возможность обеспечить более высокий уровень сервисов для нашей авиации в условиях санкционного давления», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Спасибо за возможность приехать на Сахалин, чтобы более детально изучить пути и форматы нашего будущего взаимодействия. Благодарим, что глава региона лично погрузился в этот вопрос и готов принимать оперативные решения, не откладывая их в долгий ящик. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы реализовать проект в сфере авиации», — подчеркнул генеральный директор компании «Сиань шуньцзе кэцзи» Ван Бин.
Совместно с компанией «Цзянсу Даши Ханкун Кецзи» Сахалинская область займется расширением производства дронов. Зарубежные партнеры предоставят несколько моделей БПЛА. Сахалинские специалисты планируют изучить их устройство и затем наладить выпуск самых эффективных моделей. Серийное производство запустят на базе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ). У СКБ САМИ есть и собственные наработки, а китайские модели могут разнообразить его продуктовую линейку.
Компания «Шаньдун Чжунте Гоцзи Люю Юсянь» заинтересована в развитии международного туризма. Ежегодно граждане КНР совершают более 150 млн поездок по всему миру, и их все чаще привлекает Дальний Восток России. Министерство туризма Сахалинской области уже разработало недельный тур на острова для гостей из Поднебесной. В ближайшее время его выпустят на рынок. Зарубежные туристы будут прибывать на Сахалин прямым рейсом из Харбина.
По всем совместным проектам подпишут соглашения о сотрудничестве до конца 2023 года. В дальнейшем правительство Сахалинской области и китайские компании займутся разработкой обоснований инвестиций.