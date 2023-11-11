Мужчина пропал после прилета в новосибирский аэропорт Толмачево — вестей нет 2 недели

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:59
В Новосибирске пропал без вести молодой мужчина по имени Алексей Довбышенко. Он прибыл в аэропорт Толмачево 30 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Информацию о нем распространили в группе «ДоброСпас-Новосибирск». Последний раз его видели именно в аэропорту.
Алексей — высокий, около 180-185 сантиметров, имеет спортивное телосложение, карие глаза и темные волосы. В момент исчезновения он был одет в черную куртку и черные штаны.