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В Новосибирске мужчина пропал после прилета в аэропорт Толмачево

Мужчина пропал после прилета в новосибирский аэропорт Толмачево — вестей нет 2 недели

11 ноября 2023, 02:56
Фото: atas.info

В Новосибирске мужчина пропал после прилета в аэропорт Толмачево

Мужчина прилетел в Новосибирск и после этого его местонахождение стало неизвестным.

В Новосибирске пропал без вести молодой мужчина по имени Алексей Довбышенко. Он прибыл в аэропорт Толмачево 30 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Информацию о нем распространили в группе «ДоброСпас-Новосибирск». Последний раз его видели именно в аэропорту.

Фото: Поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск"

Алексей — высокий, около 180-185 сантиметров, имеет спортивное телосложение, карие глаза и темные волосы. В момент исчезновения он был одет в черную куртку и черные штаны.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Аэропорт#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Эмилия Губарева
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