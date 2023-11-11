Общественнику из Новосибирска отказали в митинге «за честные выборы»

Как заявляют представители Михаила Рязанцева, он не является ни партией, ни религиозным объединением, ни иностранным агентом. Они также указывают на то, что он является конкурентоспособным кандидатом с хорошими шансами на победу, и считают, что мэр из КПРФ выдумывает формальные причины для отказа.