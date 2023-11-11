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Отказала мэрия

Общественнику из Новосибирска отказали в митинге «за честные выборы»

11 ноября 2023, 02:48
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Отказала мэрия
Мэрия Новосибирска отказала оппозиционеру Михаилу Рязанцеву в проведении митинга «за честные выборы», мотивируя это противодействием экстремизму и ссылкой на Федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

В Новосибирске Михаилу Рязанцеву было отказано в разрешении на проведение митинга «за честные выборы». Такое решение приняла мэрия города, ссылаясь на борьбу с экстремизмом. В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», политические партии, религиозные объединения и другие общественные структуры, деятельность которых приостановлена или запрещена, не имеют права организовывать митинги.

Как заявляют представители Михаила Рязанцева, он не является ни партией, ни религиозным объединением, ни иностранным агентом. Они также указывают на то, что он является конкурентоспособным кандидатом с хорошими шансами на победу, и считают, что мэр из КПРФ выдумывает формальные причины для отказа.

Михаил Рязанцев планировал провести митинг на площадке у памятника Владимиру Ленину 18 ноября.

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