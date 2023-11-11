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Полицейские получили новые служебные автомобили в Новосибирской области

Полицейские получили новые служебные автомобили в Новосибирской области

11 ноября 2023, 14:56
Фото: Пресс-служба правительства НСО
В Новосибирской области участковые получили новые служебные автомобили, которые были вручены им губернатором Андреем Травниковым в профессиональный праздник.

В Новосибирской области участковые получили свежие служебные машины. Об этом объявили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства НСО

Губернатор Андрей Травников передал сотрудникам ключи от автомобилей 10 ноября, в честь их профессионального праздника. Церемония состоялась на площади Ленина. Участковым было выделено 35 новых автомобилей «Нива Тревел».

Глава региона подчеркнул, что эти новые транспортные средства помогут сотрудникам быть подвижными в любой нештатной ситуации, связанными со службой. Также транспортные средства освятили.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#МВД#Участковые
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