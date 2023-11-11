Полицейские получили новые служебные автомобили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В Новосибирской области участковые получили свежие служебные машины. Об этом объявили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Андрей Травников передал сотрудникам ключи от автомобилей 10 ноября, в честь их профессионального праздника. Церемония состоялась на площади Ленина. Участковым было выделено 35 новых автомобилей «Нива Тревел».
Глава региона подчеркнул, что эти новые транспортные средства помогут сотрудникам быть подвижными в любой нештатной ситуации, связанными со службой. Также транспортные средства освятили.