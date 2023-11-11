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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:05

Стало известно о состоянии новосибирца с вилами в голове

Вонзили вилы в голову: как чувствует себя новосибирец после страшнейшего удара

11 ноября 2023, 07:59
Фото: МАСС

Стало известно о состоянии новосибирца с вилами в голове

Семья приехала к спасателям МАСС, чтобы выразить свою признательность за спасение мужчины, в голову которого воткнули вилы.

К спасателям МАСС 11 ноября пришла семья мужчины, которого спасли после того, как в его голове оказались вилы. Страшное происшествие случилось 3 ноября, когда новосибирец получил травму головы.

Было известно, что удар он получил во время драки на парковке. Спасатели совместно с хирургами помогли извлечь вилы из головы. Тогда эта история шокировала общественность.

Как рассказали родственники пострадавшего, сейчас состояние мужчины улучшается. Он уже самостоятельно ест. Его органы чувств и зрение не пострадали. Семья поблагодарила за спасение и выразила свое восхищение и уважение к их работе.

Новосибирцу воткнули вилы в голову — кто виноват и что произошло на самом деле
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева#Вилы
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