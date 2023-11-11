Вонзили вилы в голову: как чувствует себя новосибирец после страшнейшего удара

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
К спасателям МАСС 11 ноября пришла семья мужчины, которого спасли после того, как в его голове оказались вилы. Страшное происшествие случилось 3 ноября, когда новосибирец получил травму головы.
Было известно, что удар он получил во время драки на парковке. Спасатели совместно с хирургами помогли извлечь вилы из головы. Тогда эта история шокировала общественность.
Как рассказали родственники пострадавшего, сейчас состояние мужчины улучшается. Он уже самостоятельно ест. Его органы чувств и зрение не пострадали. Семья поблагодарила за спасение и выразила свое восхищение и уважение к их работе.