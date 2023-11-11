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Водителей автобусов с зарплатой 77 тысяч рублей не хватает в Новосибирске

Водителей автобусов с зарплатой 77 тысяч рублей не хватает в Новосибирске

11 ноября 2023, 05:22
Фото: atas.info
В Новосибирске недостаточно водителей автобусов с зарплатой 77 тысяч рублей, а у немуниципальных перевозчиков штат заполнен только на 70%.

В Новосибирске фиксируется нехватка водителей автобусов. В мэрии города отметили, что за последние несколько месяцев зарплата водителей выросла на 10 тысяч рублей. Сейчас она составляет 77 405 рублей.

Однако, у немуниципальных перевозчиков наблюдается проблема с укомплектованностью штата — всего 70% рабочих мест заполнено. Эта проблема началась ещё во время пандемии и продолжает оставаться актуальной до сих пор.

В октябре 2023 года в МКП «Новосибгортранс» приняли 12 водителей в то время, как 20 человек уволились. Открыто 57 вакансий для водителей в муниципальных учреждениях, пишет «МК в Новосибирске». Причем это негативно сказывается на выпуске транспорта на линию по расписанию.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Автобус#Зарплата#Общественный транспорт#Эмилия Губарева
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