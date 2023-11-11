Водителей автобусов с зарплатой 77 тысяч рублей не хватает в Новосибирске

В октябре 2023 года в МКП «Новосибгортранс» приняли 12 водителей в то время, как 20 человек уволились. Открыто 57 вакансий для водителей в муниципальных учреждениях, пишет «МК в Новосибирске». Причем это негативно сказывается на выпуске транспорта на линию по расписанию.