Региональный форум «Я — наставник» впервые объединил кураторов молодежи на Сахалине

«На форуме „Я — наставник“ я хочу не только почерпнуть для себя полезную информацию, но и рассказать о своем опыте. Мне кажется, мы должны говорить о том, что нужно слушать и слышать молодежь — не наставлять и учить, а направлять. Когда я начинала работать в этой сфере, в Тымовском районе было всего 2 волонтера: я и мой брат. А сейчас у нас 150 человек, не считая предпринимателей, которые нам помогают, сотрудников администрации и так далее. Волонтерское движение развивается, и наставники в этом очень помогают», — отметила Ольга Капустина.