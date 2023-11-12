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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Работа с психологом входит в обязательный план реабилитации участников СВО.

Участник СВО оценил работу реабилитационного центра «Лесной»

12 ноября 2023, 10:41
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Работа с психологом входит в обязательный план реабилитации участников СВО.

В Новосибирской области появился шестой центр для реабилитации участников СВО

Центр реабилитации и санаторно-курортного лечения «Лесной» начал работать с участниками СВО. Сергей Леоненко находится в центре реабилитации уже 10 дней, он проходит процедуры, необходимые перед операцией по восстановлению подвижности стопы.

«Реабилитационный центр „Лесной“ имеет достаточный опыт и материальную базу для работы с пациентами различных профилей. Когда началась СВО, мы поняли, что можем помочь при восстановлении неврологических нарушений после ранений, восстановлении двигательной активности», — рассказал директор центра Вадим Ильин.

Более 400 сертификатов на прохождение реабилитационного курса было выдано участникам специальной военной операции в Новосибирской области. В области функционируют шесть учреждений, предоставляющих помощь бойцам. Недавно к числу оказывающих услуги по комплексной реабилитации ветеранов СВО присоединился Центр реабилитации и санаторно-курортного лечения «Лесной».

Врачи подбирают программу реабилитации для каждого пациента. В центре есть бассейн, а также сложное оборудование для восстановления двигательной активности, например, экзоскелет.

Врачи коллегиально решают, какие процедуры назначить для реабилитации.Врачи коллегиально решают, какие процедуры назначить для реабилитации.
Врачи коллегиально решают, какие процедуры назначить для реабилитации.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Центра реабилитации «Лесной» является частью Губернаторского проекта и предлагает свои услуги людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сопутствующими заболеваниями периферической нервной системы, как заявили представители регионального правительства.

В общей сложности, в регионе было выдано 402 губернаторских сертификата. С их помощью бойцы имеют возможность пройти двухнедельный реабилитационный курс в одном из шести учреждений. В пакет помощи входит социально-медицинская реабилитация, стоматологическое лечение, дополнительное профессиональное образование или переподготовка, помощь в трудоустройстве и другие варианты поддержки.

Сергей Леоненко, получивший осколочное ранение во время минометного обстрела в зоне СВО, положительно оценил работу центра.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Ольга Храмушкина#Реабилитация#Реабилитационный центр
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