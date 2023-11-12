Участник СВО оценил работу реабилитационного центра «Лесной»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
«Реабилитационный центр „Лесной“ имеет достаточный опыт и материальную базу для работы с пациентами различных профилей. Когда началась СВО, мы поняли, что можем помочь при восстановлении неврологических нарушений после ранений, восстановлении двигательной активности», — рассказал директор центра Вадим Ильин.
Более 400 сертификатов на прохождение реабилитационного курса было выдано участникам специальной военной операции в Новосибирской области. В области функционируют шесть учреждений, предоставляющих помощь бойцам. Недавно к числу оказывающих услуги по комплексной реабилитации ветеранов СВО присоединился Центр реабилитации и санаторно-курортного лечения «Лесной».
Врачи подбирают программу реабилитации для каждого пациента. В центре есть бассейн, а также сложное оборудование для восстановления двигательной активности, например, экзоскелет.
Центра реабилитации «Лесной» является частью Губернаторского проекта и предлагает свои услуги людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сопутствующими заболеваниями периферической нервной системы, как заявили представители регионального правительства.
В общей сложности, в регионе было выдано 402 губернаторских сертификата. С их помощью бойцы имеют возможность пройти двухнедельный реабилитационный курс в одном из шести учреждений. В пакет помощи входит социально-медицинская реабилитация, стоматологическое лечение, дополнительное профессиональное образование или переподготовка, помощь в трудоустройстве и другие варианты поддержки.
Сергей Леоненко, получивший осколочное ранение во время минометного обстрела в зоне СВО, положительно оценил работу центра.
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