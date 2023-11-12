Участник СВО оценил работу реабилитационного центра «Лесной»

В общей сложности, в регионе было выдано 402 губернаторских сертификата. С их помощью бойцы имеют возможность пройти двухнедельный реабилитационный курс в одном из шести учреждений. В пакет помощи входит социально-медицинская реабилитация, стоматологическое лечение, дополнительное профессиональное образование или переподготовка, помощь в трудоустройстве и другие варианты поддержки.