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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после службы на СВО

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после службы на СВО

13 ноября 2023, 04:44
Фото: atas.info
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» активно ищут работу после службы в зоне СВО, при этом бывшим заключенным-бойцам сложнее найти работу из-за судимостей.

Бывшие участники частной военной компании «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после окончания службы. В основном они стремятся найти работу охранниками или на заводах.

Многие из них ищут новые возможности трудоустройства, так как их контракты закончились ещё летом, а ситуация в самой компании изменилась после гибели Евгения Пригожина (главы ЧВК).

Бывшие бойцы не готовы принимать предложения о работе за низкую зарплату, так как они привыкли получать больше во время службы. В то же время, бывшим заключённым бойцам сложнее найти работу из-за их преступной прошлой. Например, им не могут выдавать оружие.

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