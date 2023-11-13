Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после службы на СВО

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Бывшие участники частной военной компании «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после окончания службы. В основном они стремятся найти работу охранниками или на заводах.
Многие из них ищут новые возможности трудоустройства, так как их контракты закончились ещё летом, а ситуация в самой компании изменилась после гибели Евгения Пригожина (главы ЧВК).
Бывшие бойцы не готовы принимать предложения о работе за низкую зарплату, так как они привыкли получать больше во время службы. В то же время, бывшим заключённым бойцам сложнее найти работу из-за их преступной прошлой. Например, им не могут выдавать оружие.