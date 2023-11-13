Четверо пострадавших: ДТП с автобусом и внедорожником произошло в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
13 ноября в 6:55 на территории Советского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Водитель автомобиля марки «ДЖИЛИ АТЛОС» не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения возле дома 5Б по улице Вахтанговая. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 141), который двигался в противоположном направлении.
В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей — мужчина, родившийся в 1971 году, и мужчина, родившийся в 1963 году, а также два пассажира автобуса — женщина, родившаяся в 1943 году, и женщина, родившаяся в 1988 году.
На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет обстоятельства случившегося.