Четверо пострадавших: ДТП с автобусом и внедорожником произошло в Новосибирске

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей — мужчина, родившийся в 1971 году, и мужчина, родившийся в 1963 году, а также два пассажира автобуса — женщина, родившаяся в 1943 году, и женщина, родившаяся в 1988 году.