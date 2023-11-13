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Есть пострадавшие

Четверо пострадавших: ДТП с автобусом и внедорожником произошло в Новосибирске

13 ноября 2023, 03:20
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске пострадали пассажиры автобуса №141 после ДТП с внедорожником

На территории Советского района произошло столкновение автомобиля и пассажирского автобуса №141, в результате которого пострадали водители и двое пассажиров общественного транспорта.

13 ноября в 6:55 на территории Советского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Водитель автомобиля марки «ДЖИЛИ АТЛОС» не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения возле дома 5Б по улице Вахтанговая. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 141), который двигался в противоположном направлении.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей — мужчина, родившийся в 1971 году, и мужчина, родившийся в 1963 году, а также два пассажира автобуса — женщина, родившаяся в 1943 году, и женщина, родившаяся в 1988 году.

На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет обстоятельства случившегося.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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