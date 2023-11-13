«Чистильщики»: в Новосибирске поймали банду малолетних убийц

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, школьники, состоящие в банде, возомнили себя «чистильщиками» общества от скверны. 10 ноября подростки могли поймать мужчину, которого сочли педофилом, и жестоко избить. Другого, страдающего наркотической зависимостью, забить до полусмерти и проломить череп.
При этом поражает возраст задержанных — многим еще нет четырнадцати лет. Только один из них уже достиг уголовной ответственности и может быть осужден.
Сейчас следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности банды. Особо тщательному изучению подвергаются их аккаунты в социальных сетях и канал в мессенджере.