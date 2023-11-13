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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Подростки могли забить мужчину до смерти

«Чистильщики»: в Новосибирске поймали банду малолетних убийц

13 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Подростки могли забить мужчину до смерти

В Новосибирске задержали банду подростков, подозреваемых в жестоких казнях

В Новосибирске задержана банда, состоящая из несовершеннолетних. Они подозреваются в жестоком убийстве мужчины. Кроме того, подростки могут быть причастны и к другим преступлениям.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, школьники, состоящие в банде, возомнили себя «чистильщиками» общества от скверны. 10 ноября подростки могли поймать мужчину, которого сочли педофилом, и жестоко избить. Другого, страдающего наркотической зависимостью, забить до полусмерти и проломить череп.

При этом поражает возраст задержанных — многим еще нет четырнадцати лет. Только один из них уже достиг уголовной ответственности и может быть осужден.

Сейчас следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности банды. Особо тщательному изучению подвергаются их аккаунты в социальных сетях и канал в мессенджере.

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