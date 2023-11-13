Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

Согласно словам одного из друзей хоккеиста, Андрей присоединился к игре в 2014 году, когда стадион на улице Вертковской только открылся. Сначала он просто занимался спортом, но потом появилось желание участвовать в соревнованиях. Те, кто помнил Андрея в команде, вспоминали его как надежного и толкового игрока, всегда готового помочь другим, пишет КП-Новосибирск.