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Друзья рассказали о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

13 ноября 2023, 01:30
Фото: 1MI

Друзья рассказали о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

Спортсмен умер во время матча в Новосибирске: когда он получил пас, то упал на спину и не пришел в сознание. Знакомые рассказали о хоккеисте.

Знакомые поделились воспоминаниями о 62-летнем спортсмене, который скончался во время матча.

Согласно словам одного из друзей хоккеиста, Андрей присоединился к игре в 2014 году, когда стадион на улице Вертковской только открылся. Сначала он просто занимался спортом, но потом появилось желание участвовать в соревнованиях. Те, кто помнил Андрея в команде, вспоминали его как надежного и толкового игрока, всегда готового помочь другим, пишет КП-Новосибирск.

Близкий друг погибшего также рассказал о последних минутах жизни хоккеиста. За 4 минуты до конца матча, спортсмен получил передачу, которую ему не удалось перехватить. Он упал на спину, и мгновенно на поле выбежал врач. Хотя попытки спасти спортсмена были предприняты, он так и не пришел в сознание.

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