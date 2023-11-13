Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Знакомые поделились воспоминаниями о 62-летнем спортсмене, который скончался во время матча.
Согласно словам одного из друзей хоккеиста, Андрей присоединился к игре в 2014 году, когда стадион на улице Вертковской только открылся. Сначала он просто занимался спортом, но потом появилось желание участвовать в соревнованиях. Те, кто помнил Андрея в команде, вспоминали его как надежного и толкового игрока, всегда готового помочь другим, пишет КП-Новосибирск.
Близкий друг погибшего также рассказал о последних минутах жизни хоккеиста. За 4 минуты до конца матча, спортсмен получил передачу, которую ему не удалось перехватить. Он упал на спину, и мгновенно на поле выбежал врач. Хотя попытки спасти спортсмена были предприняты, он так и не пришел в сознание.