Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
2023 год в Новосибирске стал беспрецедентным по масштабам благоустройства городских зеленых зон, скверов и парков. Однако, во многих знаковых местах Новосибирска благоустройство успели начать, но не успели закончить в этом году.
Так себе дела с благоустройством Первомайский сквер, напротив мэрии. Несмотря на неоднократный сдвиг сроков «вправо», мэрии города пришлось признать, что подрядчик сроки сорвал и запланированные на 2023 год работы в нынешнем году не будут завершены.
Еще печальнее пример затапливаемого парка в пойме реки Каменка. Стоимость работ была оценена в изрядную сумму около 299 млн. рублей. А неисполнение работ составляет 134 миллиона — цифру назвал в октябре областной министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.
И даже небольшой скверик «Крылья Сибири» на ул. Орджоникидзе до сих пор огражден строительным забором.
На таком фоне благоустройство площадки перед Нарымским сквером, между цирком и Вознесенским кафедральным собором выглядит успехом (хотя и здесь сроки выдержать не удалось). Не даром, оценить сделанную работу приехали высшие представители власти: как светской, так и духовной.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова рассказывали о проделанной работе и предстоящих планах губернатору региона Андрею Травникову и митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму.
Благоустроена территория площадью 1,2 га. «Плитка нетрадиционная, несимметричная плитка другого типа, иначе выложена. Мы убрали много старых деревьев и высадили новые. 17 лип высажено вдоль дороги, здесь пирамидальные тополя, кустарники-многолетники. Надеемся, что весной следующего года здесь все зазеленеет и будет красиво. Новосибирцы уже оценили, здесь на лавочках уже появляются отдыхающие», — рассказал журналистам мэр Анатолий Локоть.
Губернатор Андрей Травников подтвердил факт договоренности с городским руководством о продолжении благоустройства других участков Нарымского сквера в будущем 2024 году.
Есть дизайн-проект дальнейшей реконструкции. Мэр озвучил планы изменить рельеф местности на участке, который весной регулярно затапливает талой водой со стороны ул. Советской и ул. 1905 года. Сделать спортивные и детские площадки и проч.
Местные активисты и представители общественности в ходе встречи поблагодарили власти за выделенные деньги и произведенные работы. Все разошлись довольные. Кроме некоторых автомобилистов, которые привыкли оставлять здесь машины — до начала благоустройства площадка много лет использовалась, как стихийная парковка. И выглядела так себе.
О том, что за подрядчики срывают сроки и почему они все равно продолжают заниматься благоустройством в Новосибирске на многие миллионы, выяснял корреспондент Атас.инфо.