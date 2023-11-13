Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото

Местные активисты и представители общественности в ходе встречи поблагодарили власти за выделенные деньги и произведенные работы. Все разошлись довольные. Кроме некоторых автомобилистов, которые привыкли оставлять здесь машины — до начала благоустройства площадка много лет использовалась, как стихийная парковка. И выглядела так себе.