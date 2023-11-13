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Многоугольные клумбы, плитка и лавочки на площадке между цирком и Нарымским сквером

Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото

13 ноября 2023, 11:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Многоугольные клумбы, плитка и лавочки на площадке между цирком и Нарымским сквером

Закончено благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото площадки

В центре Новосибирска завершено благоустройство площадки перед Нарымским сквером, между цирком и Вознесенским кафедральным собором. 13 ноября губернатор области, мэр города и митрополит Новосибирский и Бердский осматривали результаты работы.

2023 год в Новосибирске стал беспрецедентным по масштабам благоустройства городских зеленых зон, скверов и парков. Однако, во многих знаковых местах Новосибирска благоустройство успели начать, но не успели закончить в этом году.

Так себе дела с благоустройством Первомайский сквер, напротив мэрии. Несмотря на неоднократный сдвиг сроков «вправо», мэрии города пришлось признать, что подрядчик сроки сорвал и запланированные на 2023 год работы в нынешнем году не будут завершены.

Благоустройство площадки перед госцирком в Новосибирске успели завершитьБлагоустройство площадки перед госцирком в Новосибирске успели завершить
Лестница для спуска в Нарымский сквер получила фонариЛестница для спуска в Нарымский сквер получила фонари
Благоустройство площадки перед госцирком в Новосибирске успели завершить
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Еще печальнее пример затапливаемого парка в пойме реки Каменка. Стоимость работ была оценена в изрядную сумму около 299 млн. рублей. А неисполнение работ составляет 134 миллиона — цифру назвал в октябре областной министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

И даже небольшой скверик «Крылья Сибири» на ул. Орджоникидзе до сих пор огражден строительным забором.

Липы вдоль ул. ЧелюскинцевЛипы вдоль ул. Челюскинцев
Новые лавочки перед циркомНовые лавочки перед цирком
Клумбы в ноябре еще не во всей красеКлумбы в ноябре еще не во всей красе
Липы вдоль ул. Челюскинцев
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На таком фоне благоустройство площадки перед Нарымским сквером, между цирком и Вознесенским кафедральным собором выглядит успехом (хотя и здесь сроки выдержать не удалось). Не даром, оценить сделанную работу приехали высшие представители власти: как светской, так и духовной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова рассказывали о проделанной работе и предстоящих планах губернатору региона Андрею Травникову и митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму.

Мэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников, митрополит Никодим, вице-мэр Анна Терешкова в Нарымском сквереМэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников, митрополит Никодим, вице-мэр Анна Терешкова в Нарымском сквере
Мэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников, митрополит Никодим, вице-мэр Анна Терешкова в Нарымском сквере
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Благоустроена территория площадью 1,2 га. «Плитка нетрадиционная, несимметричная плитка другого типа, иначе выложена. Мы убрали много старых деревьев и высадили новые. 17 лип высажено вдоль дороги, здесь пирамидальные тополя, кустарники-многолетники. Надеемся, что весной следующего года здесь все зазеленеет и будет красиво. Новосибирцы уже оценили, здесь на лавочках уже появляются отдыхающие», — рассказал журналистам мэр Анатолий Локоть.

Губернатор Андрей Травников подтвердил факт договоренности с городским руководством о продолжении благоустройства других участков Нарымского сквера в будущем 2024 году.

Памятник Николаю Чудотворцу в НовосибирскеПамятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске
Весной 2024 благоустройство будет выглядеть лучше, чем в ноябре 2023Весной 2024 благоустройство будет выглядеть лучше, чем в ноябре 2023
Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Есть дизайн-проект дальнейшей реконструкции. Мэр озвучил планы изменить рельеф местности на участке, который весной регулярно затапливает талой водой со стороны ул. Советской и ул. 1905 года. Сделать спортивные и детские площадки и проч.

Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
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Местные активисты и представители общественности в ходе встречи поблагодарили власти за выделенные деньги и произведенные работы. Все разошлись довольные. Кроме некоторых автомобилистов, которые привыкли оставлять здесь машины — до начала благоустройства площадка много лет использовалась, как стихийная парковка. И выглядела так себе.

Еще весной перед цирком парковались автомобили и самокатыЕще весной перед цирком парковались автомобили и самокаты
Еще весной перед цирком парковались автомобили и самокаты
Фото: Дмитрий Тростников / Архив atas.info

О том, что за подрядчики срывают сроки и почему они все равно продолжают заниматься благоустройством в Новосибирске на многие миллионы, выяснял корреспондент Атас.инфо.

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