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Posted 13 ноября 2023, 04:37

Published 13 ноября 2023, 04:37

Modified 13 ноября 2023, 04:39

Updated 13 ноября 2023, 04:39

Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске

Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске

13 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI.
Жительница Новосибирска продает коллекцию счастливых билетиков из разных годов и видов транспорта.

В Новосибирске сибирячка решила продать свою небольшую коллекцию билетиков. Объявление она опубликовала на одном из сайтов.

В описании указано, что в коллекции есть 40 билетов разных годов и видов транспорта, из которых, предположительно, 99% являются счастливыми.

Владелица коллекции также выделила пять особенно счастливых билетов, которые можно приобрести отдельно за 1000 рублей, или вместе со всеми остальными билетами по общей цене 3000 рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Продажа#Билет#Коллекция
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