Люди тонут в Новосибирской области — число утонувших выросло на 15 человек

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:58
«В этом году у нас значительный прирост к прошлому году по происшествиям и гибели — это плюс 15 человек, в этом году на воде погибли 58 человек, все причины гибели связаны с купанием в местах неорганизованного отдыха. Проблематика остается, количество пляжей у нас невысокое и не растет с каждым годом, спасатели стараются обеспечить безопасность спасательными постами на территории области, их пока тоже недостаточно, стараемся увеличивать каждый год», — рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
На вопрос о том, что уже сделано и будет сделано в следующем году, чтобы сократить количество погибших на воде в области Юрий Карпов рассказал, что все места гибели людей проверяются, там установлены знаки безопасности.
Как отметил Юрий Карпов, основные задачи по безопасности людей решаются администрациями районов, потому что на них лежит ответственность по безопасности людей на водоемах. Со своей стороны руководитель отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС пообещал на ближайшей комиссии по чрезвычайным ситуациям с участие губернатора поставить вопрос об увеличении пляжей и по увеличению количества спасательных постов. В 2023 году было 86 спасательных постов. Планируемая цифра на сегодняшний день 120 постов в местах неорганизованного отдыха, подготовка матросов-спасателей, закупка оборудования.
Люди тонут и летом, и осенью, пока на водоемах не встанет крепкий лед. В начале октября в Бердске утонул рыбак без жилета.