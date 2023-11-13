Люди тонут в Новосибирской области — число утонувших выросло на 15 человек

Как отметил Юрий Карпов, основные задачи по безопасности людей решаются администрациями районов, потому что на них лежит ответственность по безопасности людей на водоемах. Со своей стороны руководитель отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС пообещал на ближайшей комиссии по чрезвычайным ситуациям с участие губернатора поставить вопрос об увеличении пляжей и по увеличению количества спасательных постов. В 2023 году было 86 спасательных постов. Планируемая цифра на сегодняшний день 120 постов в местах неорганизованного отдыха, подготовка матросов-спасателей, закупка оборудования.