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Нарушения при строительстве двух поликлиник нашли прокуроры в Новосибирске

Нарушения при строительстве двух поликлиник нашли прокуроры в Новосибирске

13 ноября 2023, 02:17
Фото: Прокуратура НСО
Проверка строительства поликлиник позволила прокуратуре Ленинского района выявить нарушения градостроительного законодательства.

Правоохранительные органы Ленинского района Новосибирска провели проверку строительства двух поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранение». Генеральным подрядчиком по этому проекту является ООО «Производственная фирма „ВИС“.

В результате проверки были выявлены нарушения градостроительного законодательства, такие как частичное отсутствие ограждения на строительной площадке и несоответствие выполненных работ проектной документации. Прокурор вынес представление руководителю компании, требуя устранить обнаруженные нарушения.

В отношении данного юридического лица были возбуждены два дела об административном правонарушении «нарушение обязательных требований в области строительства» и «применения строительных материалов».

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