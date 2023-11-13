Нарушения при строительстве двух поликлиник нашли прокуроры в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:20
Правоохранительные органы Ленинского района Новосибирска провели проверку строительства двух поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранение». Генеральным подрядчиком по этому проекту является ООО «Производственная фирма „ВИС“.
В результате проверки были выявлены нарушения градостроительного законодательства, такие как частичное отсутствие ограждения на строительной площадке и несоответствие выполненных работ проектной документации. Прокурор вынес представление руководителю компании, требуя устранить обнаруженные нарушения.
В отношении данного юридического лица были возбуждены два дела об административном правонарушении «нарушение обязательных требований в области строительства» и «применения строительных материалов».