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Новогоднюю иллюминацию устанавливают в Первомайском сквере Новосибирска

Новогоднюю иллюминацию устанавливают в Первомайском сквере Новосибирска

13 ноября 2023, 03:02
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирск уже начали готовить к Новому году. Работы по украшению города идут в парках и скверах. Первомайский сквер, где все лето ведется реконструкция, не исключение.

В главном фонтане, который находится в Первомайском сквере Новосибирска, начали устанавливать оборудование для новогодней иллюминации. Как передает корреспондент Atas.info, его уже смонтировали, но все работы еще не закончены.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Отметим, что установка главной новогодней елки начнется с первых чисел декабря. А вот украшать гирляндами ели уже начали в ноябре.

Также скоро сделают улицу Ленина пешеходной. Ее будут подготавливать к Новому году. Машины по ней не смогут ездить до февраля.

Кроме того, в этом году власти решили не заливать каток перед оперным театром. Он стал знаменитым благодаря своей спорной фаллической форме. А вот самый длинный каток в России на Михайловской набережной станет меньше.

Стало известно, когда установят главную елку в центре Новосибирска — дата
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#Общество#Новосибирск#Первомайский сквер#Елка#Эмилия Губарева#Украшения
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