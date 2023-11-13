Новогоднюю иллюминацию устанавливают в Первомайском сквере Новосибирска

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В главном фонтане, который находится в Первомайском сквере Новосибирска, начали устанавливать оборудование для новогодней иллюминации. Как передает корреспондент Atas.info, его уже смонтировали, но все работы еще не закончены.
Отметим, что установка главной новогодней елки начнется с первых чисел декабря. А вот украшать гирляндами ели уже начали в ноябре.
Также скоро сделают улицу Ленина пешеходной. Ее будут подготавливать к Новому году. Машины по ней не смогут ездить до февраля.
Кроме того, в этом году власти решили не заливать каток перед оперным театром. Он стал знаменитым благодаря своей спорной фаллической форме. А вот самый длинный каток в России на Михайловской набережной станет меньше.