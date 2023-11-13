Новосибирцы смогут проверить свои медицинские анализы на госуслугах

— Когда мы в 2018 году разрабатывали программы модернизации здравоохранения в Новосибирской области, мы договаривались, что будет приобретать новое оборудование с максимальной цифровизацией. С возможностью хранения всех медицинских данных в едином архиве, чтобы любой врач независимо от того, где он находится, имел доступ к этим данным. С точки зрения оцифровки диагностических данных мы в какой точке сейчас находимся? — задал вопрос о стадии цифровизации губернатор Андрей Травников.