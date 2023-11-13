Новосибирцы смогут проверить свои медицинские анализы на госуслугах

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:43
— Когда мы в 2018 году разрабатывали программы модернизации здравоохранения в Новосибирской области, мы договаривались, что будет приобретать новое оборудование с максимальной цифровизацией. С возможностью хранения всех медицинских данных в едином архиве, чтобы любой врач независимо от того, где он находится, имел доступ к этим данным. С точки зрения оцифровки диагностических данных мы в какой точке сейчас находимся? — задал вопрос о стадии цифровизации губернатор Андрей Травников.
— Более 500 единиц оборудования, позволяющего медикам обмениваться данными о пациентах. Ближайшая перспектива — вся эта информация появится на Едином портале госуслуг, — сообщил Константин Хальзов, а также добавил, что в медицинском архиве на сегодняшний момент есть все направления диагностики. Исключение пока составляет ЭКГ, результаты которого оцифровываются только, если такая возможность есть в поликлинике.
В 2024 году, по словам Константина Хальзова, будут завершены все вопросы, связанные с цифровизацией медицинской системы.
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