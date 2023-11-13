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Появилось видео с матча, где умер хоккеист из Новосибирска

Появилось видео с матча, где умер хоккеист из Новосибирска

13 ноября 2023, 03:44
Фото: Ночная Хоккейная Лига - Новосибирская область
62-летний хоккеист Андрей И. скончался во время матча в Новосибирске, где он выступал за команду «Стяг-День».

В Новосибирске во время хоккейного матча произошла трагическая ситуация — умер игрок команды «Стяг-День» Андрей Измайлов. 62-летний мужчина не один сезон играл в этой команде, которая состоит из любительских спортсменов старше 50 лет. В тот день «Стяг-День» должна была сыграть против команды «Авиатор».

Информацию о смерти хоккеиста подтвердил Дмитрий Затонский, представитель Ночной хоккейной лиги в регионе. «В нашей хоккейной семье произошла трагедия. Сегодня на матче между командами ВХК „Стяг-День“ и „Авиатор“ скончался на 63-м году жизни игрок команды „Стяг-День“ Измайлов Андрей Николаевич», — указано в сообщении сообщества.

В группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, как один из игроков во время матча замедляет ход и падает на лед. После этого комментатор объявляет об остановке игры, а другие спортсмены подходят к пострадавшему.

Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Смерть#Хоккей#Эмилия Губарева
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