Появилось видео с матча, где умер хоккеист из Новосибирска

В группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, как один из игроков во время матча замедляет ход и падает на лед. После этого комментатор объявляет об остановке игры, а другие спортсмены подходят к пострадавшему.