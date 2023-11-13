Правительство Новосибирской области зовут в суд из-за Правобережного полигона ТКО

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Инициативная группа жителей Плотниковского сельсовета подала иск в Центральный суд Новосибирска, в котором содержатся требования об изменении планов по размещению в непосредственной близости от населенных пунктов крупного полигона по захоронению отходов с мусоросортировочным комплексом. Полигон займет сотни гектаров земли, ранее предназначенной для ведения сельского хозяйства, а позже решением губернатора Травникова переведенной в функциональную зону складирования и размещения отходов. Истцы указывают, что подобное решение незаконно, процедура выбора участка была проведена с нарушениями, что в конечном итоге нарушает право жителей на благоприятную экологическую среду.
Иск был подан в рамках Гражданского процессуального кодекса, ответчиком по нему выступало правительство Новосибирской области. Однако Центральный суд оставил иск без движения, посчитав, что это дело относится к разряду административных, и предложив истцам внести соответствующе изменения в документы.
«Мы предполагаем, что подобное решение может быть связано с тем, что срок обжалования решений, вынесенных в рамках рассмотрения по Административному кодексу, всего три месяца, в то время как по Гражданскому процессуальному кодексу — три года. Мы с таким решением не согласны, написана жалоба, которую будет рассматривать областной суд», — сообщил Atas.info один из истцов, представитель Совета ветеранов Плотниковского сельсовета Александр Старостин.
Между тем, параллельно с подачей жалобы, в Центральный районный суд был подан еще один самостоятельный иск в рамках Административного кодекса. Как пояснил собеседник редакции, это сделано, чтобы искусственно не затягивать процесс. Дата первого заседания по этому делу назначена на 20 декабря.
Тем временем, на фоне судебной тяжбы не исключено проведение уличных протестных акций. О возможности организации митингов и серии одиночных пикетов говорят как жители Плотниковского сельсовета, так и поселка Верх-Тула, решение о размещении рядом с которым аналогичного мусорного полигона уже принято.