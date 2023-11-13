Правительство Новосибирской области зовут в суд из-за Правобережного полигона ТКО

Инициативная группа жителей Плотниковского сельсовета подала иск в Центральный суд Новосибирска, в котором содержатся требования об изменении планов по размещению в непосредственной близости от населенных пунктов крупного полигона по захоронению отходов с мусоросортировочным комплексом. Полигон займет сотни гектаров земли, ранее предназначенной для ведения сельского хозяйства, а позже решением губернатора Травникова переведенной в функциональную зону складирования и размещения отходов. Истцы указывают, что подобное решение незаконно, процедура выбора участка была проведена с нарушениями, что в конечном итоге нарушает право жителей на благоприятную экологическую среду.