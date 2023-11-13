Таджикских цыган-люли выдворили из Новосибирска за бросание камней в учительницу

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщают «Вести-Новосибирск», соответствующее решение было принято сотрудниками Ленинского районного отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Новосибирску. Причиной стали два вопиющих инцидента с участием несовершеннолетних. Теперь мигранты должны покинуть регион в самое ближайшее время.
До этого жители Хилокского жилмассива возмутились хулиганством цыганских детей возле шашлычных. Сначала они напали на проходящую мимо девочку-подростка. Школьницу раздели практически полностью и смеялись над ее наготой, после чего начали кидать камни. Девочке удалось снять инцидент на камеру мобильного телефона.
Второй жертвой стала местная учительница. Цыганята сначала попрошайничали, а затем начали браниться, кидать камни и кривляться перед пожилой женщиной. Возмущенные жители обратились в прокуратуру.
В итоге выяснилось, что семья даже не встала на учет, а мать неоднократно наказывали за нерадивость и нарушение миграционного законодательства. Сейчас женщина должна покинуть Новосибирск. В крайнем случае ее ждет принудительная депортация.