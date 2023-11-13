Таджикских цыган-люли выдворили из Новосибирска за бросание камней в учительницу

До этого жители Хилокского жилмассива возмутились хулиганством цыганских детей возле шашлычных. Сначала они напали на проходящую мимо девочку-подростка. Школьницу раздели практически полностью и смеялись над ее наготой, после чего начали кидать камни. Девочке удалось снять инцидент на камеру мобильного телефона.