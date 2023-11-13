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Цыган-люли выгнали из Новосибирска

Таджикских цыган-люли выдворили из Новосибирска за бросание камней в учительницу

13 ноября 2023, 12:29
Фото: wikipedia.org
Цыган-люли выгнали из Новосибирска

В Новосибирске выдворили семью таджикских мигрантов из-за хулиганства детей

В Новосибирской области официально депортировали семью мигрантов из Таджикистана. Причиной стало хулиганство детей.

Как сообщают «Вести-Новосибирск», соответствующее решение было принято сотрудниками Ленинского районного отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Новосибирску. Причиной стали два вопиющих инцидента с участием несовершеннолетних. Теперь мигранты должны покинуть регион в самое ближайшее время.

До этого жители Хилокского жилмассива возмутились хулиганством цыганских детей возле шашлычных. Сначала они напали на проходящую мимо девочку-подростка. Школьницу раздели практически полностью и смеялись над ее наготой, после чего начали кидать камни. Девочке удалось снять инцидент на камеру мобильного телефона.

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Второй жертвой стала местная учительница. Цыганята сначала попрошайничали, а затем начали браниться, кидать камни и кривляться перед пожилой женщиной. Возмущенные жители обратились в прокуратуру.

В итоге выяснилось, что семья даже не встала на учет, а мать неоднократно наказывали за нерадивость и нарушение миграционного законодательства. Сейчас женщина должна покинуть Новосибирск. В крайнем случае ее ждет принудительная депортация.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Мигранты#Цыгане#Александр Ляхов#Хулиганство
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