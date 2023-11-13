Водные забавы: 12 милых фото белых медвежат в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Запечатлела зверей для истории постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Сибирячка сделала множество фотографий водных процедур медвежат и их играм в бассейне.
Белка и Стрелка в тот день были очень активны и доставили посетителям немало приятных минут. На фотокадрах видно, как медвежата естественно играют на свежем воздухе и наслаждаются чуть прохладной водой.
Напомним, что Белке и Стрелке в декабре исполнится год. Имена детенышам выбирали многие жители Новосибирска.