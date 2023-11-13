atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Малыши становятся все активнее

Водные забавы: 12 милых фото белых медвежат в Новосибирском зоопарке

13 ноября 2023, 11:42
Фото: ВК / Анна Новикова
Малыши становятся все активнее

Опубликованы фото водных забав белых медвежат в Новосибирском зоопарке

Медвежата Белка и Стрелка, родившиеся у семейной пары Кая и Герды, пользуются огромным успехом у посетителей Новосибирского государственного зоопарка имени Р. А. Шило. Недавно малыши порадовали горожан водными забавами.

Запечатлела зверей для истории постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Сибирячка сделала множество фотографий водных процедур медвежат и их играм в бассейне.

Белка и Стрелка в тот день были очень активны и доставили посетителям немало приятных минут. На фотокадрах видно, как медвежата естественно играют на свежем воздухе и наслаждаются чуть прохладной водой.

Напомним, что Белке и Стрелке в декабре исполнится год. Имена детенышам выбирали многие жители Новосибирска.

Читайте также:
В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск согрел лапки на своем хвостике
#Новосибирск#Новосибирский зоопарк#Медвежата#Александр Ляхов#Белые медведи
Подпишитесь
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото
Сегодня, 11:35
Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Эвакуация, дистант: ртуть разлили в школе Новосибирского района
Сегодня, 03:31
В шоу Малахова спел житель Новосибирска Сергей Рудов
Сегодня, 01:21
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после службы на СВО
Сегодня, 04:44
В Новосибирской области хотят запретить митинги в людных местах
Сегодня, 08:36