За 2023 год малые и средние предприятия получили порядка 800 млрд рублей в рамках НГС

Многоуровневая гарантийная система и программы льготного кредитования направлены на повышение доступности получения банковских займов представителями сектора МСБ. Этот инструмент уже продемонстрировал свою эффективность и востребованность. За девять месяцев 2023 года объем получения финансирования МСБ вырос на 57% по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года. С 2019 по 2022 год размер финансовой поддержки в рамках НГС увеличился на 90%, а количество ее получателей за этот период возросло на 440%.