За 2023 год малые и средние предприятия получили порядка 800 млрд рублей в рамках НГС

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Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников указал, что доступное финансирование является ключевым запросом бизнеса в условиях освоения новых рынков, изменения логистики и перестройки процессов производства. Поэтому региональные гарантийные организации и Корпорация малого и среднего предпринимательства (КМСП) поддерживают бизнесменов, помогая им получать кредиты в банках при помощи гарантий и поручительств. Отметим, данным видом поддержки могут воспользоваться субъекты МСП, у которых нет собственного залога или его недостаточно, пишут РИА Новости.
Многоуровневая гарантийная система и программы льготного кредитования направлены на повышение доступности получения банковских займов представителями сектора МСБ. Этот инструмент уже продемонстрировал свою эффективность и востребованность. За девять месяцев 2023 года объем получения финансирования МСБ вырос на 57% по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года. С 2019 по 2022 год размер финансовой поддержки в рамках НГС увеличился на 90%, а количество ее получателей за этот период возросло на 440%.
Самый большой прирост объема финподдержки с января по сентябрь 2023 года по отношению к такому же периоду за прошлый год зафиксирован в Карачаево-Черкесии (393%, рост до 2,6 миллиарда рублей), Чечне (197%, до 3,6 миллиарда), Карелии (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданской области (171%, рост до 0,8 миллиарда) и Калмыкии (169%, увеличение до полумиллиарда рублей). Высокий показатель прироста отмечается и в таких регионах, как Северная Осетия, Тыва, Псковская, Астраханская и Свердловская области.
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога», — сказал гендиректор КМСП Александр Исаевич.
Глава корпорации пояснил, что по объемам финансовой поддержки МСБ в рамках НГС за первые три квартала этого года лидируют следующие отрасли: общепит и гостиничный бизнес (в 2,6 раза), транспортировка и хранение (в 2,3 раза), а также сфера информации и связи (в 2 раза).
Отраслями — лидерами по абсолютным показателям объема финподдержки за этот период стали торговля (234,2 миллиарда рублей), обрабатывающее производство (199,6 миллиарда), транспортировка и хранение (69,4 миллиарда), аграрный сектор (38,3 миллиарда рублей).
Напомним: Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать кредиты в банках через предоставление им гарантий и поручительств. Механизм действует в случае, когда у бизнесмена недостаточно собственного залога или он полностью отсутствует. Помимо Корпорации МСП, в НГС входят региональные гарантийные организации и МСП Банк. Помощь предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его курирует Андрей Белоусов, первый заместитель председателя Правительства РФ.