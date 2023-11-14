«Аэрофлот» нарастил долю отечественных продуктов и напитков на рейсах до 90%

Если говорить о вине, которое предлагают пассажирам на авиарейсах компании, то на 70% это отечественные напитки, и их долю планируют наращивать. Стоит отметить, что на сегодняшний день в винной карте авиакомпании представлено российское спиртное Краснодарского края. В бизнес-классе это красное, белое и игристое вино, а в экономклассе и комфорт-классе — красное и белое.