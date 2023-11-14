«Аэрофлот» нарастил долю отечественных продуктов и напитков на рейсах до 90%

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
За этот год «Аэрофлот» нарастил долю произведенных в РФ продуктов и напитков, которые предлагаются его пассажирам, до 90% и более. Стоит отметить, что в 2021 году этот показатель не поднимался выше 60%, пишут novostivolgograda.ru.
В сообщении авиакомпании сказано, что с учетом существующей экономической ситуации «Аэрофлот» и дальше намерен отдавать предпочтение отечественным продуктам и напиткам и предлагать их пассажирам своих рейсов. Таким образом авиакомпания поддержит курс России на импортозамещение.
Так, в бортовом меню сегодня большая часть позиций на 100% российского производства. Речь идет о хлебобулочных изделиях, соках и молочной продукции, блюдах из птицы, соусах, специях. Что касается мясной и рыбной продукции, то здесь доля отечественных продуктов чуть меньше 100%, а по сырам варьируется в диапазоне 85% — 100%, в зависимости от сорта.
Если говорить о вине, которое предлагают пассажирам на авиарейсах компании, то на 70% это отечественные напитки, и их долю планируют наращивать. Стоит отметить, что на сегодняшний день в винной карте авиакомпании представлено российское спиртное Краснодарского края. В бизнес-классе это красное, белое и игристое вино, а в экономклассе и комфорт-классе — красное и белое.
«Аэрофлот», который сейчас считается лидером гражданской авиации в стране, владеет авиакомпаниями «Россия» и «Победа». Общий пассажиропоток перевозчика по итогам 2022 года превысил 40 миллионов человек. В ситуации, когда российский рынок авиаперевозок столкнулся с ограничениями, связанными с западными санкциями, «Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиком новых авиалайнеров, производимых в РФ. Авиакомпания планирует приобрести более 300 воздушных судов отечественного производства к 2030 году.