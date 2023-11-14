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Чемпионкой России по боксу стала сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска

Чемпионкой России по боксу стала сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска

14 ноября 2023, 01:21
Фото: ГУФСИН по Новосибирской области
Сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска вновь стала чемпионкой России по боксу. Соревнования проходили в Уфе.

В Уфе прошел чемпионат России по женскому боксу, в котором участвовали 174 спортсменки из разных 49 регионов России.

Одной из представительниц Новосибирской области была сотрудница ГУ ФСИН. Наталья Самохина, младший инспектор комендантской службы Управления по конвоированию ГУФСИН, выступала в категории до 54 килограммов.

Во время боев она показала отличные навыки бокса. По итогам соревнований она заняла третье место, получив бронзу и выиграв 125 тысяч рублей. Известно, что она уже трижды становилась чемпионкой России по боксу.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева#ГУФСИН#Бокс
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