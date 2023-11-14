Чемпионкой России по боксу стала сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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В Уфе прошел чемпионат России по женскому боксу, в котором участвовали 174 спортсменки из разных 49 регионов России.
Одной из представительниц Новосибирской области была сотрудница ГУ ФСИН. Наталья Самохина, младший инспектор комендантской службы Управления по конвоированию ГУФСИН, выступала в категории до 54 килограммов.
Во время боев она показала отличные навыки бокса. По итогам соревнований она заняла третье место, получив бронзу и выиграв 125 тысяч рублей. Известно, что она уже трижды становилась чемпионкой России по боксу.