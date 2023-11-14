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Новосибирец купил новые почтовые ящики, которые сломал сам

Дебошир в Новосибирске раскаялся из-за сломанных ящиков после славы в соцсетях

14 ноября 2023, 03:21
Фото: 1MI

Новосибирец купил новые почтовые ящики, которые сломал сам

Житель Новосибирска, разрушивший почтовые ящики в доме на улице Твардовского, раскаялся в своем проступке и купил новые после публикации о нем в соцсетях.

В Новосибирске Первомайском районе произошел инцидент с почтовыми ящиками. Молодой мужчина нанес повреждения ящикам в жилом доме на улице Твардовского. Видеозапись происшествия была опубликована в ВК-группе «Моя Первомайка». Однако спустя несколько дней, парень раскаялся и решил исправить ситуацию.

Председательница дома поделилась, что сразу после публикации видео, молодой человек связался с ней. Он извинился и спросил, где можно приобрести аналогичные почтовые ящики. В результате, он купил новую секцию и передал ее членам совета дома. Стоимость такой секции составляет приблизительно три тысячи рублей.

Активистка считает, что парень искренне осознал свою ошибку, полностью возместил ущерб, и жители не имеют претензий к нему.

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