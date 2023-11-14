Дебошир в Новосибирске раскаялся из-за сломанных ящиков после славы в соцсетях

Председательница дома поделилась, что сразу после публикации видео, молодой человек связался с ней. Он извинился и спросил, где можно приобрести аналогичные почтовые ящики. В результате, он купил новую секцию и передал ее членам совета дома. Стоимость такой секции составляет приблизительно три тысячи рублей.