Дебошир в Новосибирске раскаялся из-за сломанных ящиков после славы в соцсетях

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В Новосибирске Первомайском районе произошел инцидент с почтовыми ящиками. Молодой мужчина нанес повреждения ящикам в жилом доме на улице Твардовского. Видеозапись происшествия была опубликована в ВК-группе «Моя Первомайка». Однако спустя несколько дней, парень раскаялся и решил исправить ситуацию.
Председательница дома поделилась, что сразу после публикации видео, молодой человек связался с ней. Он извинился и спросил, где можно приобрести аналогичные почтовые ящики. В результате, он купил новую секцию и передал ее членам совета дома. Стоимость такой секции составляет приблизительно три тысячи рублей.
Активистка считает, что парень искренне осознал свою ошибку, полностью возместил ущерб, и жители не имеют претензий к нему.