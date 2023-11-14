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Панферов прокомментировал помилование убийцы

Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой

14 ноября 2023, 01:37
Фото: Законодательное собрание НСО
Панферов прокомментировал помилование убийцы

В Новосибирске Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой

Комбат «Веги» Панфёров выразил свое недовольство помилованием Владислава Канюса, убийцы Веры Пехтелевой в Кемеровской области, и заявил, что некоторые преступники не должны быть помилованы.

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказал свое мнение о решении помиловать убийцу Веры Пехтелевой после службы в зоне СВО.

По словам Панферова, он не поддерживает идею помилования преступников, которые осуждены за насильственные преступления и торговлю наркотиками. Он считает, что если человек получил срок, то должен отбывать его. Политик рассказал Сиб.фм, что нужно разделять выполнение боевых задач и вопросы помилования. Он напоминает, что Канюс был осужден на 17 лет за убийство девушки, поэтому он считает неправильным помилование такого преступника.

Одновременно, Панферов отмечает, что он не возражает против помилования осужденных, которые отбывают срок за менее серьезные преступления, такие как кража или мошенничество.

Напомним, Владислав Канюс был помилован в Кемеровской области. В 2020 году он жестоко убил Веру Пехтелеву. Молодой человек избил ее и затем задушил проводом от утюга. Соседи неоднократно вызывали полицию, но они приехали слишком поздно, Вера уже была мертва. Канюс был приговорен к 17 годам тюрьмы. Позже прокуратура подтвердила, что его освободили 28 апреля 2023 года. Канюс служил в зоне СВО, а затем в Сети начали распространять информацию, что он уже дома.

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