Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой

Напомним, Владислав Канюс был помилован в Кемеровской области. В 2020 году он жестоко убил Веру Пехтелеву. Молодой человек избил ее и затем задушил проводом от утюга. Соседи неоднократно вызывали полицию, но они приехали слишком поздно, Вера уже была мертва. Канюс был приговорен к 17 годам тюрьмы. Позже прокуратура подтвердила, что его освободили 28 апреля 2023 года. Канюс служил в зоне СВО, а затем в Сети начали распространять информацию, что он уже дома.