КСП: данные о ненормативных дорогах в Новосибирской области недостоверны

При этом, по словам Василия Круковоского, объемы планового дорожного ремонта не соответствуют ведомственным нормативам. Так, в 2023 году предусмотрено построить и реконструировать 11,5 км автодорог, выполнить ремонт различной степени сложности на участках региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 235,3 км, еще около 150 километров полотна планируется отремонтировать на дорогах местного значения. На эти цели в бюджете заложено 6,6 млрд рублей. В 2024 году запланировано отремонтировать 244 километра на сумму 8 млрд рублей