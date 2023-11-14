КСП: данные о ненормативных дорогах в Новосибирской области недостоверны

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Во вторник, 14 ноября, в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области (КСП) Василий Круковский сообщил о расхождении данных официальной статистики о количестве дорог, не соответствующих нормативам, с реальным положением дел.
«Информация, отраженная в статистической отчетности о протяженности и техническом состоянии автомобильных дорог, находящихся в госсобственности и собственности муниципальных образований, является недостоверной. В 2022 году по результатам оценки технического состояния автодорог по контракту со сторонней организацией следует, что фактически отвечает нормативным требованиям только 29,3 процента дорог регионального и межмуниципального значения, а не 44,97, как указано в форме статистической отчетности», — заявил аудитор КПС, представляя отчет по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2022-23 годах.
При этом, по словам Василия Круковоского, объемы планового дорожного ремонта не соответствуют ведомственным нормативам. Так, в 2023 году предусмотрено построить и реконструировать 11,5 км автодорог, выполнить ремонт различной степени сложности на участках региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 235,3 км, еще около 150 километров полотна планируется отремонтировать на дорогах местного значения. На эти цели в бюджете заложено 6,6 млрд рублей. В 2024 году запланировано отремонтировать 244 километра на сумму 8 млрд рублей
Однако, согласно постановлению правительства Новосибирской области, в год необходимо ремонтировать 1481,5 километров автодорог и тратить на это более 36 миллиардов рублей.
«В 5,5 раза в 2023 году и в 4,6 раза в 24-м (меньше — прим. ред.) ежегодной потребности! Вот и ответ на многие вопросы, которые задают нам жители Новосибирской области», — констатировал зампред профильного комитета Заксобрания Сергей Титков.
В свою очередь, заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер объяснил расхождение данных КСП и официальной статистики разными подходами к оценке ненормативного состояния.
«Само по себе отсутствие покрытия не является подтверждением ненормативного состояния дороги. Ненормативным состояние дороги может быть признано только после проведения комплексной диагностики», — заявил чиновник, ссылаясь на рекомендации Росстата и Минтранса России.
Ранее мы рассказывали о том, что в регионе 4 моста находятся в предаварийном состоянии, а техническое состояние еще 31 мостовой переправы признано неудовлетворительным.