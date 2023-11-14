На Сахалине пройдет проектно-образовательный интенсив по БПЛА летом 2024 года

«Можно назвать это „учениями“, и это в том числе обмен лучшими практиками между компаниями, производителями, командами региональных и федеральных органов власти, ученых и разработчиков. Мы выходим на практическую реализацию нацпроекта по БПЛА на базе конкретного региона: если любой регион страны хочет развить у себя эту компетенцию, он формирует команду и участвует в „Архипелаге“, едет на Сахалин. И это пока только одно из возможных направлений будущего интенсива. Важно и то, что год назад Южно-Сахалинск стал одной из трех площадок „Архипелага 2022“, — рассказал Андрей Силинг.