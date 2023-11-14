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Губернатор Андрей Травников на выездном совещании в Нарымском сквере.

Нарымский сквер реконструируют при поддержке областного бюджета

14 ноября 2023, 13:10
Фото: nso.ru
Губернатор Андрей Травников на выездном совещании в Нарымском сквере.
Регион готов выделить средства на обновление одной из старейших зелёных зон отдыха жителей Новосибирска — Нарымского сквера. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания. Глава региона обсудил с представителями мэрии Новосибирска результаты благоустройства.

В совещании приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Реконструкция сквера — следующий этап преображения большой по площади территории в центре города рядом с Вознесенским кафедральным собором. Летом этого года здесь был открыт памятник Святителю Николаю Чудотворцу, тогда глава региона заявил: появление этого памятника даёт старт большой работе по приведению в порядок ещё одной территории Новосибирска.

Во время выездного совещания представители администрации Новосибирска доложили о проведённых работах по ликвидации стихийной парковки и озеленению общественного пространства: высажены несколько сотен кустарников, более 17 тысяч многолетников, пирамидальные тополя, вдоль дороги — 17 лип. Также проведён ремонт подпорных стенок и центральной лестницы, установлено новое наружное освещение и малые архитектурные формы.

Следующий этап — благоустройство территории непосредственно Нарымского сквера. Дизайн проект уже согласован с руководством города и жителями, отметила Анна Терешкова. Предполагается максимально сохранить сложившийся стиль одного из самых старых скверов Новосибирска. Также будут установлены новое освещение, видеонаблюдение, увеличены детская площадка и спортивная зона, сейчас эти объекты пользуются большой популярностью у жителей; обновят фонтан. Оборудуют и площадку выгула собак.

Губернатор заявил: принято решение о поддержке областным бюджетом реконструкции Нарымского сквера. «С учётом опыта проектов и нашего строительного, ремонтного сезона, делайте ПСД, после этого мы принимаем решение, я подтверждаю, что областной бюджет поддержит: поставим лимиты на 2024–2025 годы, чтобы вы уже в 2024 году могли отторговаться, заключить контракт и в 2025-м спокойно, как снег сойдет, приступать к работам», — обозначил задачи Губернатор.

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