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Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений

Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений

14 ноября 2023, 01:44
Фото: 1MI
Из-за ошибок при возведении фундамента, несколько строящихся школ в Новосибирске в рамках ГЧП были снесены, в том числе здание на улице Виктора Шевелева и на улице Николая Сотникова.

В Новосибирске несколько строящихся школ были разрушены из-за ошибок при строительстве. Эти школы строили в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

Одна из разрушенных школ находилась на улице Виктора Шевелева и была готова на 13% к августу. Другая школа была на улице Николая Сотникова и её готовность составляла 24%. Оба здания были построены ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“» в рамках государственно-частного партнерства.

Предварительная информация указывает на то, что здания были разрушены из-за ошибок в основании: вместо свайного было использовано грунтовое основание, пишет «Сибкрай».

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#Новосибирск#Строительство#Снос#Школы#Нарушения#Эмилия Губарева#ГЧП
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