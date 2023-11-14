Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений

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В Новосибирске несколько строящихся школ были разрушены из-за ошибок при строительстве. Эти школы строили в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.
Одна из разрушенных школ находилась на улице Виктора Шевелева и была готова на 13% к августу. Другая школа была на улице Николая Сотникова и её готовность составляла 24%. Оба здания были построены ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“» в рамках государственно-частного партнерства.
Предварительная информация указывает на то, что здания были разрушены из-за ошибок в основании: вместо свайного было использовано грунтовое основание, пишет «Сибкрай».