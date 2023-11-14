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В Новосибирске уже 12 лет не сдано ни одной новой станции метро

Новосибирск «прохлопал» проектирование метро в 2023 году — депутаты Заксобрания

14 ноября 2023, 10:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске уже 12 лет не сдано ни одной новой станции метро
Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей на проектирование метро, выделенные в бюджете 2023 года в «пожарном порядке». Об этом заявили депутаты Заксобрания Новосибирской области 14 ноября на заседании комитета по транспорту.

«Вопрос по метро. Новосибирск в этом году полностью „прохлопал“ все капитальные вложения. Ничего не будет сделано в части проектирования, к сожалению. Поэтому надо посмотреть цифры [бюджетного финансирования] по 2024-26 годам», — заявил депутат Владимир Анисимов в ходе обсуждения проекта бюджета Новосибирской области на 2024 год на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания 14 октября.

«180 миллионов выделили в „пожарном порядке“ дополнительно на проектирование метрополитена уже в 2023 году. В 2024-м и 2025-м — еще по 180 миллионов. Что город Новосибирск делает или не делает? Кто может ответить»? — поддержал коллегу депутат Сергей Титков.

Присутствовавший на комитете замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов не смог ответить на вопрос депутатов.

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Корреспондент Атас.инфо уточнил у депутата Анисимова, что указывает на проблемы с проектированием метро в муниципалитете Новосибирска?

«Потому что не определен заказчик, который должен сформировать техническое задание на проектирование. Если метро строится исключительно за бюджетные деньги, значит [должен быть проведен] конкурс на выполнение функции заказчика. Этого не сделано. И заказчик должен иметь допуск СРО. Или необходимо через конкурс нанять какую-то организацию, способную выполнять функции заказчика.

Это длительный бюрократический процесс. Но его можно было сделать с момента, когда городу было выделено 180 миллионов рублей из бюджета области в 2023 году — на нужды проектирования метрополитена.

Эти деньги в бюджете заложены. И будут не использованы», — ответил Владимир Анисимов.

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Депутат считает, что таким образом за 2023 год городом не сделаны даже первые необходимые шаги для проектирования дальнейшего строительства метрополитена. И по мнению парламентария «за это отвечает в первую голову руководитель департамента транспорта мэрии».

Перспектива строительства метро в Новосибирске остается весьма туманной, несмотря на частые безосновательно оптимистичные сообщения о новых станциях, строительство которых «планируется». В реальности, за последние десятилетия в России активно строилось метро в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Остальные города-миллионники не избалованы федеральным финансированием строительства метро, а средств собственных бюджетов не хватает. В Новосибирске «крайняя» станция «Золотая нива» вступила в строй (причем не сразу) в далеком 2011 году. Для сравнения, в Москве с 2011 года открыли более 100 станций. У нас весь 2023 год переносятся сроки сдачи многострадальной станции «Спортивная».

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Тем не менее о выделении 635 млн рублей из бюджета области на строительство метро в Новосибирске 1 ноября заявлял министр транспорта Анатолий Костылевский. Цель — создание проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» — «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская».

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