Новосибирск «прохлопал» проектирование метро в 2023 году — депутаты Заксобрания

Перспектива строительства метро в Новосибирске остается весьма туманной, несмотря на частые безосновательно оптимистичные сообщения о новых станциях, строительство которых «планируется». В реальности, за последние десятилетия в России активно строилось метро в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Остальные города-миллионники не избалованы федеральным финансированием строительства метро, а средств собственных бюджетов не хватает. В Новосибирске «крайняя» станция «Золотая нива» вступила в строй (причем не сразу) в далеком 2011 году. Для сравнения, в Москве с 2011 года открыли более 100 станций. У нас весь 2023 год переносятся сроки сдачи многострадальной станции «Спортивная».