Новосибирцам приходится выбивать в судах дорогостоящее лечение для детей с диабетом

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Система непрерывного мониторинга глюкозы в крови включает в себя сенсор, трансмиттер, приемник, помпу. В некоторых моделях данные выводятся на экран устройства, в современных моделях данные из системы можно получать прямо на смартфон или планшет. Кроме того, отдельные элементы системы сменные, их нужно регулярно заменять.
Это дорогостоящее оборудование, которое в зависимости от марки и комплектации может стоить более 100 тысяч рублей. Как выяснилось, новосибирцы могут получить такую систему для детей только через суд.
«В настоящее время вопрос бесплатного обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы не урегулирован на федеральном уровне. Поэтому мы обеспечиваем семьи этими системами по решению судов. Сейчас более ста детей обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы.
В рамках проекта борьбы с сахарным диабетом подразумевается, что централизовано, в том числе, на территории Новосибирской области, дети будут обеспечиваться этими системами за счет федеральных средств» — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Пресс-конференция, посвященная заболеваемости диабетом в Новосибирской области, продолжительности жизни больных диабетом, а также профилактике и ранней диагностике заболевания прошла в ТАСС. В обсуждении затронули вопросы финансирования борьбы с этим заболеванием в рамках федеральной программы, а также об обеспеченности региона инсулином.
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