Новосибирцам приходится выбивать в судах дорогостоящее лечение для детей с диабетом

Система непрерывного мониторинга глюкозы в крови включает в себя сенсор, трансмиттер, приемник, помпу. В некоторых моделях данные выводятся на экран устройства, в современных моделях данные из системы можно получать прямо на смартфон или планшет. Кроме того, отдельные элементы системы сменные, их нужно регулярно заменять.