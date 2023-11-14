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Реальная степень готовности моста далека от той, которую ранее озвучивали строители и чиновники

«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске

14 ноября 2023, 06:50
Фото: vis-group.ru
Реальная степень готовности моста далека от той, которую ранее озвучивали строители и чиновники

Четвертый мост в Новосибирске готов только на 69%

Судя по данным контрольно-счетной палаты, ни о каком полном завершении работ до конца 2023 года, как обещали в региональном правительстве, говорить не приходится

Работы по возведению четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске серьезно отстают от графика. Об этом заявил 14 ноября в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский.

«В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. К сожалению, всего на 69 процентов выполнены работы. И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом?..К сожалению, откладывается пуск этого четвертого моста», — констатировал Круковский.

Летом текущего года в качестве срока окончания строительства моста глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский называл конец 2023 года. И пояснил, что 1-й квартал 2024 года еще потребуется для проведения проверки Ростехнадзора и «бумажной работы».

«Техническая готовность мостового перехода сегодня оценивается в 90%», — говорилось в официальном сообщении группы ВИС 25 сентября 2023 года.

Договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.

Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.

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