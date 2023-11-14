Согласовали или нет? Митинг за демобилизацию планируют в Новосибирске

Организаторы мероприятия не раскрыли своих личностей, но они фактически отправили официальное заявление в мэрию города о проведении митинга. Отметим, что официального отказа от мэрии города пока не поступало. Муниципалитет может ответить в течение трех дней после подачи заявления о проведении акции. После фейковых публикаций в соцсетях о том, что митинг согласован, в мэрии заявили, что на самом деле его проведение пока никто не одобрил.