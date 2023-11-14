Согласовали или нет? Митинг за демобилизацию планируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По информации, опубликованной в telegram-канале «Сибирьмедиа», в мэрии Новосибирска не согласовали митинг за демобилизацию для близких и родственников призывников.
Предполагалось, что мероприятие должно состояться 19 ноября. В нем должны принять участие около 300 человек из разных регионов, включая жен и матерей призывников. По словам женщин, которые планировали прибыть на митинг, им важно поддержать своих близких, которые находятся на специальной военной операции с самого ее начала.
Организаторы мероприятия не раскрыли своих личностей, но они фактически отправили официальное заявление в мэрию города о проведении митинга. Отметим, что официального отказа от мэрии города пока не поступало. Муниципалитет может ответить в течение трех дней после подачи заявления о проведении акции. После фейковых публикаций в соцсетях о том, что митинг согласован, в мэрии заявили, что на самом деле его проведение пока никто не одобрил.