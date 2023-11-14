atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Митинг еще могут согласовать

Согласовали или нет? Митинг за демобилизацию планируют в Новосибирске

14 ноября 2023, 09:05
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Митинг еще могут согласовать

Митинг против бессрочной мобилизации запретили в Новосибирске

В Новосибирске планируют провести митинг за демобилизацию. Однако в мэрии его не согласовали — по крайней мере, пока.

По информации, опубликованной в telegram-канале «Сибирьмедиа», в мэрии Новосибирска не согласовали митинг за демобилизацию для близких и родственников призывников.

Предполагалось, что мероприятие должно состояться 19 ноября. В нем должны принять участие около 300 человек из разных регионов, включая жен и матерей призывников. По словам женщин, которые планировали прибыть на митинг, им важно поддержать своих близких, которые находятся на специальной военной операции с самого ее начала.

Организаторы мероприятия не раскрыли своих личностей, но они фактически отправили официальное заявление в мэрию города о проведении митинга. Отметим, что официального отказа от мэрии города пока не поступало. Муниципалитет может ответить в течение трех дней после подачи заявления о проведении акции. После фейковых публикаций в соцсетях о том, что митинг согласован, в мэрии заявили, что на самом деле его проведение пока никто не одобрил.

Читайте также:
В Новосибирской области хотят запретить митинги в людных местахОбщественнику из Новосибирска отказали в митинге «за честные выборы»Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции
#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Частичная мобилизация#СВО#Митинг#Алина Гурицкая#Мобилизация#Демобилизация
Подпишитесь
Видео. Четвертый мост загорелся в Новосибирске
Сегодня, 03:59
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Сегодня, 06:50
Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой
Сегодня, 01:37
Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
Сегодня, 01:44
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото
Вчера, 11:35
«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед
Сегодня, 02:57