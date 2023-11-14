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Чулымские юмористы одержали новую победу

«Столик» из Новосибирской области обыграл Мытищи и продвинулся в «Лиге городов»

14 ноября 2023, 09:01
Фото: Пресс-служба ТНТ
Чулымские юмористы одержали новую победу

Новосибирские юмористы «Столик» прошли в новый этап «Лиги городов»

Юмористы из Чулыма под названием «Столик» прошли в следующий этап «Лиги городов» на канале ТНТ. В баттле им противостояли девушки из Мытищ из команды «Бомбалейла».

Как сообщает ТНТ, юмористическое соревнование прошло в минувшее воскресенье. В новом отборочном этапе сибиряки очень много шутили про родной Чулым, но похвалили и Мытищи. «Мы выросли на выступлениях „Бомбалейлы“. И хотим быть с вами в баттле», — заявили игроки «Столика».

В итоге члены жюри практически единодушно отдали свои голоса за команду из Новосибирской области. Особенно эмоциональный и проникновенный спич выдала Марина Кравец.

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«Эмоциональные качели, равнодушных нет. И мне очень тяжело. Очень тяжело, честное слово. Но я выбираю команду „Столик“, — приняла решение юмористка.

Теперь чулымцам предстоит покорить своим юмором зрителей и поразить остроумием соперников в других комик-баттлах «Лиги городов». Главным призом являются 10 миллионов рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу#Телевидение#Александр Ляхов#Юмор#Юмористы
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