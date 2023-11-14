«Столик» из Новосибирской области обыграл Мытищи и продвинулся в «Лиге городов»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как сообщает ТНТ, юмористическое соревнование прошло в минувшее воскресенье. В новом отборочном этапе сибиряки очень много шутили про родной Чулым, но похвалили и Мытищи. «Мы выросли на выступлениях „Бомбалейлы“. И хотим быть с вами в баттле», — заявили игроки «Столика».
В итоге члены жюри практически единодушно отдали свои голоса за команду из Новосибирской области. Особенно эмоциональный и проникновенный спич выдала Марина Кравец.
«Эмоциональные качели, равнодушных нет. И мне очень тяжело. Очень тяжело, честное слово. Но я выбираю команду „Столик“, — приняла решение юмористка.
Теперь чулымцам предстоит покорить своим юмором зрителей и поразить остроумием соперников в других комик-баттлах «Лиги городов». Главным призом являются 10 миллионов рублей.