«Столик» из Новосибирской области обыграл Мытищи и продвинулся в «Лиге городов»

Как сообщает ТНТ, юмористическое соревнование прошло в минувшее воскресенье. В новом отборочном этапе сибиряки очень много шутили про родной Чулым, но похвалили и Мытищи. «Мы выросли на выступлениях „Бомбалейлы“. И хотим быть с вами в баттле», — заявили игроки «Столика».