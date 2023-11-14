Три тысячи новогодних подарков на 1,2 млн рублей закупит мэрия Новосибирска

Также определены требования к упаковке подарков: ее размеры должны быть не менее 255*240*60 мм, на крышке должно быть изображение ЛДС «Сибирь-Арена». Внешняя сторона упаковки должна быть покрыта УФ-лаком и иметь яркий новогодний дизайн на тему «Городская елка» с надписью «С новым 2024 годом!». Также предусмотрено горизонтальное основание упаковки в виде открытки с поздравлением от мэра, текст которого будет согласован с заказчиком.