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Posted 14 ноября 2023, 04:31

Published 14 ноября 2023, 04:31

Modified 17 ноября 2023, 10:12

Updated 17 ноября 2023, 10:12

Три тысячи новогодних подарков на 1,2 млн рублей закупит мэрия Новосибирска

Три тысячи новогодних подарков на 1,2 млн рублей закупит мэрия Новосибирска

14 ноября 2023, 04:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2024
Мэрия Новосибирска планирует закупить 3000 новогодних «сладких» подарков на 1,2 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Администрация Новосибирска планирует закупить 3000 подарков к Новому году на общую сумму 1,2 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 21 ноября. Поставка товара должна быть завершена до 8 декабря 2023 года.

Каждый подарок должен весить не менее 600 грамм и иметь срок годности не менее 45 дней. В составе подарка должны быть молочный шоколад, четыре батончика, более 10 видов конфет, мармелад и орехи в шоколаде.

Также определены требования к упаковке подарков: ее размеры должны быть не менее 255*240*60 мм, на крышке должно быть изображение ЛДС «Сибирь-Арена». Внешняя сторона упаковки должна быть покрыта УФ-лаком и иметь яркий новогодний дизайн на тему «Городская елка» с надписью «С новым 2024 годом!». Также предусмотрено горизонтальное основание упаковки в виде открытки с поздравлением от мэра, текст которого будет согласован с заказчиком.

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