В Новосибирске хирурги центра Мешалкина спасли 17-летнего байкера после ДТП с конем

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
После сильного ушиба грудной клетки произошел надрыв на стыке артерий и аорты. В результате началось постепенное отслаивание внутренних стенок кровеносных сосудов и все шло к крупному разрыву аорты с гибелью сердечной мышцы. Все это врачи обнаружили во время МРТ-диагностики.
«Организм вырос, а сосуды еще не успели достичь взрослых размеров. Основной задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, поэтому мы использовали только малотравматичные технологии», — рассказали в НМИЦ имени Мешалкина со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения Олега Крестьянинова.
Во время операции в аорту установили протез, закрывший повреждения. После этого хирурги ввели стент в подключичную артерию и соединили сосуды целиком. Состояние пациента не вызывает опасений, его готовят к выписке.