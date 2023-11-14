В Новосибирске хирурги центра Мешалкина спасли 17-летнего байкера после ДТП с конем

После сильного ушиба грудной клетки произошел надрыв на стыке артерий и аорты. В результате началось постепенное отслаивание внутренних стенок кровеносных сосудов и все шло к крупному разрыву аорты с гибелью сердечной мышцы. Все это врачи обнаружили во время МРТ-диагностики.