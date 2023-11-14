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Пациента готовят к выписке

В Новосибирске хирурги центра Мешалкина спасли 17-летнего байкера после ДТП с конем

14 ноября 2023, 05:59
Фото: НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина
Пациента готовят к выписке

В Новосибирске хирурги восстановили аорту 17-летнему парню после ДТП с конем

Семнадцатилетний мотоциклист из Забайкальского края получил травму грудной клетки после внезапного столкновения с конем. В результате юноше грозило расслоение аорты, крупная кровопотеря и смерть. На помощь пришли кардиохирурги из центра Мешалкина.

После сильного ушиба грудной клетки произошел надрыв на стыке артерий и аорты. В результате началось постепенное отслаивание внутренних стенок кровеносных сосудов и все шло к крупному разрыву аорты с гибелью сердечной мышцы. Все это врачи обнаружили во время МРТ-диагностики.

«Организм вырос, а сосуды еще не успели достичь взрослых размеров. Основной задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, поэтому мы использовали только малотравматичные технологии», — рассказали в НМИЦ имени Мешалкина со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения Олега Крестьянинова.

Во время операции в аорту установили протез, закрывший повреждения. После этого хирурги ввели стент в подключичную артерию и соединили сосуды целиком. Состояние пациента не вызывает опасений, его готовят к выписке.

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#Новосибирск#ДТП#Операция#Подросток#Хирурги#Центр Мешалкина#Хирургия#Александр Ляхов
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