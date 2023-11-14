В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Соответствующий лот уже появился на площадке «РТС-Тендер». На организацию выделят 1,52 миллиона рублей из городского бюджета, заказчиком является дирекция творческих программ. При этом охранники должны быть на месте, когда участок «площадь Ленина — улица Советская» начнут украшать световыми шарами и арками.
«Организовать работу двух сотрудников охранного предприятия на период монтажа с 17.11.2023 по 01.02.2024 круглосуточно. Осуществить в этот период охрану и сохранность объектов, а также демонтаж новогоднего оформления ул. Ленина с 29.01.2023 по 01.02.2024», — такие задачи работников озвучены в требованиях к подрядчику.
Подрядную организацию должны выбрать уже 16 ноября.