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Пешеходную улицу Ленина будут охранять от вандалов

В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина

14 ноября 2023, 12:14
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Пешеходную улицу Ленина будут охранять от вандалов

В Новосибирске ищут патруль для охраны улицы Ленина в Новый год

В Новосибирске объявили закупку на организацию охраны пешеходной улицы Ленина. Они должны обеспечить безопасность как людей, так и новогодних украшений.

Соответствующий лот уже появился на площадке «РТС-Тендер». На организацию выделят 1,52 миллиона рублей из городского бюджета, заказчиком является дирекция творческих программ. При этом охранники должны быть на месте, когда участок «площадь Ленина — улица Советская» начнут украшать световыми шарами и арками.

«Организовать работу двух сотрудников охранного предприятия на период монтажа с 17.11.2023 по 01.02.2024 круглосуточно. Осуществить в этот период охрану и сохранность объектов, а также демонтаж новогоднего оформления ул. Ленина с 29.01.2023 по 01.02.2024», — такие задачи работников озвучены в требованиях к подрядчику.

Подрядную организацию должны выбрать уже 16 ноября.

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#Новосибирск#Праздник#Аукцион#Охрана#Закупка#Улица Ленина#Александр Ляхов
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