В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина

Соответствующий лот уже появился на площадке «РТС-Тендер». На организацию выделят 1,52 миллиона рублей из городского бюджета, заказчиком является дирекция творческих программ. При этом охранники должны быть на месте, когда участок «площадь Ленина — улица Советская» начнут украшать световыми шарами и арками.