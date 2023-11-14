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Моряки прибыли с визитом в Новосибирск

В Новосибирске с визитом побывал «шефский» экипаж атомной подводной лодки

14 ноября 2023, 13:10
Фото: ВК / Анна Терешкова
Моряки прибыли с визитом в Новосибирск

В Новосибирске встретили экипаж АПЛ «К-573»

В Новосибирск прибыла делегация экипажа атомного подводного крейсера «К-573», носящего одноименное с областной столицей название. Они посетили «Музей на набережной».

Моряки во главе с капитаном первого ранга Максимом Шпирко встретились с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой. В ходе встречи обсуждалась история атомного флота России.

«Говорили об истории трех подводных лодок, название которых связано с нашим городом и дружеских контактах с экипажем атомного подводного крейсера „Новосибирск“, наследника „Новосибирского комсомольца“, построенного в 1943 году», — сообщила Анна Терешкова в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

В заключение визита экипаж «Новосибирска» заявил о дальнейшем укреплений шефских связей и морских традиций.

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