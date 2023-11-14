В Новосибирске с визитом побывал «шефский» экипаж атомной подводной лодки

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Моряки во главе с капитаном первого ранга Максимом Шпирко встретились с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой. В ходе встречи обсуждалась история атомного флота России.
«Говорили об истории трех подводных лодок, название которых связано с нашим городом и дружеских контактах с экипажем атомного подводного крейсера „Новосибирск“, наследника „Новосибирского комсомольца“, построенного в 1943 году», — сообщила Анна Терешкова в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
В заключение визита экипаж «Новосибирска» заявил о дальнейшем укреплений шефских связей и морских традиций.